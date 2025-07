Castiglioni film festival 2025, annunciata la giuria ufficiale

Arezzo, 1 luglio 2025 – Il Castiglioni Film Festival, giunto alla sua XI° edizione, presenta la giuria del suo primo concorso di cortometraggi, che si svolgerà dal 23 al 27 luglio al Teatro Spina di Castiglion Fiorentino nel cuore della Toscana. Cinque personalità di spicco del panorama culturale e cinematografico italiano valuteranno i cortometraggi finalisti.

La giuria sarà composta da: ● Jacopo Quadri: montatore e regista tra i più apprezzati in italia, collaboratore storico di Gianfranco Rosi, Mario Martone e Bernardo Bertolucci. Vincitore del David per il Miglior Montaggio 2025 per Berlinguer, la grande ambizione di Andrea Segre.

● Selene Caramazza: Attrice di spicco del nuovo cinema italiano, interprete dei film Cuori Puri di Roberto De Paolis e Spaccaossa di Vincenzo Pirrotta, oltre a serie TV cult come The Bad Guy e Il Cacciatore.

● Margherita Giusti: Regista di cortometraggi di animazione, tra cui The Meatseller, in concorso alla 80° Mostra di Venezia (sezione Orizzonti) e vincitore del David di Donatello e del Nastro d'Argento 2024.

● Nanni Cobretti: fondatore del blog I 400 Calci, punto di riferimento per il cinema di genere e la critica cinematografica indipendente.

● Alessandro Gori (Lo Sgargabonzi): autore satirico e performer cult, noto per il suo umorismo surreale e il suo stile unico, da molti considerato il migliore autore comico italiano. Una giuria capace di cogliere le sfumature del cinema contemporaneo, in pieno accordo con la vocazione del festival: dare spazio ai giovani autori e alla sperimentazione.

I CORTI IN CONCORSO

Le iscrizioni al concorso si sono chiuse il 18 maggio. Il comitato di selezione, composto da esperti del settore e dall'associazione Farrago, sta concludendo la selezione ufficiale. Alla call for submissions hanno risposto più di 300 cortometraggi, da 52 paesi diversi, e alcuni dei quali con partecipazioni a festival di grande prestigio internazionale come Cannes, Venezia e Rotterdam, accrescendo la vocazione internazionale del Castiglioni Film Festival.

Le opere concorreranno per i seguenti premi: ● Miglior Corto Nazionale ● Miglior Corto Internazionale A questi si aggiungono il Premio del Pubblico e il Premio Giuria Giovani, quest'ultima composta da studenti delle scuole medie superiori e dalle accademie di cinema e università della Toscana. Il montepremi complessivo è di 1.500 €, suddiviso tra i vincitori delle sezioni principali. Ulteriori riconoscimenti potranno essere attribuiti grazie al sostegno dei partner.

UN FESTIVAL IN TRASFORMAZIONE

L’edizione 2025 del Castiglioni Film Festival rilancia il proprio ruolo come spazio aperto al dialogo tra autori emergenti, professionisti del settore e pubblico. In programma anche eventi speciali, masterclass, incontri con gli autori e proiezioni fuori concorso.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul programma saranno disponibili sul sito ufficiale: 👉 www.castiglionifilmfestival.it