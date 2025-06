A Villa severi:“Sarà per sempre Shakespeare al parco”

Arezzo, 24 giugno 2025 – Un modo nuovo, contemporaneo e inclusivo di fare teatro. Arriva ad Arezzo il festival sperimentale Will be Forever | Shakespeare al PARCO, un progetto di teatro diffuso che trasformerà il quartiere del piccolo polmone verde cittadino Villa Severi in un vero e proprio teatro a cielo aperto: si tratta di un progetto di teatro diffuso a cura di Chiara Renzi / rumorBianc(O) e Samuele Boncompagni / Noidellescarpediverse, con il contributo di Fondazione CR Firenze (Progetto vincitore del bando Periferie), con il patrocinio di Comune di Arezzo, in collaborazione con Circolo Eureko aps C.A.S. Villa Severi, con il sostegno di Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo, Unicoop Firenze – Sezione Soci Arezzo, Atam, Farmacie Comunali di Arezzo.

Protagonista della manifestazione che si articolerà su due weekend - 27, 28 e 29 giugno e 4, 5, 6 luglio 2025 – sarà appunto il celebre poeta e drammaturgo inglese William Shakespeare che verrà declinato e raccontato da compagnie di teatro contemporaneo di livello nazionale al pubblico aretino attraverso laboratori, spettacoli e attività ed esperienze immersive. Will be Forever | Shakespeare al PARCO è un progetto di rumorBianc(O) con Fondazione CR Firenze nell’ambito del Bando Partecipazione Culturale / Periferie. «Siamo orgogliosi di affiancare rumorBianc(O) nella prima edizione di “Will Be Forever | Shakespeare al Parco” – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale didi Fondazione CR Firenze - un progetto che interpreta pienamente lo spirito del nostro Bando “Partecipazione culturale”, promuovendo l’accesso alla cultura nelle periferie urbane e valorizzando il ruolo del teatro come strumento di inclusione, dialogo e crescita collettiva.

In un momento storico in cui l’accesso ai luoghi e ai linguaggi culturali è ancora fortemente condizionato da barriere economiche e sociali, vogliamo continuare a sostenere iniziative capaci di coinvolgere le comunità in esperienze artistiche vive e condivise, che rafforzano i legami sociali e offrono opportunità di espressione a tutte le generazioni.»

Shakespeare al Parco non è solo una rassegna teatrale, ma un’esperienza collettiva, diffusa e partecipata, che unisce spettacoli, performance, laboratori, talk, installazioni e percorsi immersivi.

Un mosaico di linguaggi e possibilità per avvicinarsi a Shakespeare (e al teatro) da angolazioni nuove e inattese. Il cuore pulsante della rassegna sono senza dubbio gli spettacoli: sul palco e nei sentieri del parco si alterneranno compagnie professioniste e artisti di rilievo nazionale e internazionale, con proposte originali ispirate all’opera e all’immaginario shakespeariano.

Tra gli appuntamenti più attesi, Shakespearology di Sotterraneo, uno dei gruppi più innovativi del panorama teatrale contemporaneo italiano, che porta in scena un ironico monologo dedicato al Bardo; William Shakespeare’s Half Time Jobdel Teatro dell’Elce, esperienza intima per uno spettatore alla volta che scardina le convenzioni della rappresentazione; Essere o non essere del Théâtre CreaNova, compagnia belga che approda ad Arezzo con una messa in scena intensa e multilingue, SHAKE! SHAKE! SHAKE! della compagnia IF Prana, spettacolo itinerante a bordo di un’ape ispirato ai personaggi shakespeariani.

Si aggiunge una nuova produzione site-specific creata appositamente per il festival: L’Antro di Prospero della Compagnia dell’Aggeggio, un’esperienza teatrale intima e visionaria, pensata per un numero ristretto di spettatori a replica continua, in cui lo spettatore è invitato a entrare, letteralmente e simbolicamente, nel mondo segreto del mago di La Tempesta.

A questi si affiancano le giovani realtà del territorio e la compagnia allievi del Teatro Virginian, a conferma della vocazione intergenerazionale e comunitaria del festival. Accanto agli spettacoli, un ampio spazio sarà dedicato ai laboratori teatrali, in collaborazione con la l’Associazione Parco di Villa Severi e formatori professionisti, progettati per fasce d’età diverse, dai 3 anni agli over 65, e pensati come occasioni di avvicinamento creativo ai personaggi, ai temi e ai linguaggi del teatro elisabettiano.

Dalle risate di Puck al dolore di Re Lear, dall’ombra di Amleto alla potenza visionaria di Prospero, ogni laboratorio sarà un’occasione per esplorare il mondo shakespeariano in modo personale e partecipato, attraverso il gioco, la relazione, l’immedesimazione.

Il festival sarà anche esperienza, ascolto e scoperta. In collaborazione con la Libera Accademia del Teatro di Arezzo prenderà il via un incontro pensato per un pubblico eterogeneo, con l’obiettivo di guidare spettatrici e spettatori verso una visione più consapevole e coinvolta. Tra le esperienze più suggestive, la Shakespeare Walk – Le donne di Shakespeare: una passeggiata teatrale immersiva nel cuore del parco, in cui natura, parole e musica si fondono.

Il pubblico, guidato da una voce in cuffia, seguirà un sentiero tra alberi e personaggi: Giulietta, Ofelia, Desdemona, Lady Macbeth. Non mancheranno momenti di approfondimento e confronto con la Shakespeare Talk, dialoghi con autori, studiose, in collaborazione con La casa sull’Albero, per esplorare con sguardo curioso e contemporaneo le opere e le figure shakespeariane, ancora oggi straordinariamente attuali.

Nel cuore onirico del festival, spazio anche alle installazioni sonore a cura di Lele Synth, ad accesso libero, veri e propri paesaggi d’ascolto che intrecciano musica, parole e suggestioni atmosferiche ispirate al Bardo.

E infine, lo Shakespeare Corner: un piccolo spazio in stile open mic dove chiunque potrà leggere, interpretare, improvvisare o semplicemente ascoltare, creando un momento di condivisione libera e giocosa intorno al teatro.

PROGRAMMA

VENERDÌ 27 GIUGNO

Dalle ore 16:00 alle 20:00 William Shakespeare's Half Time Job | Teatro dell’Elce di e con Marco Di Costanzo Evento per uno spettatore alla volta – durata 15 min – Prenotazione obbligatoria

Ore 21:00 SHAKESPEAROLOGY | Sotterraneo In scena Woody Neri – scrittura Daniele Villa

SABATO 28 GIUGNO

Ore 10:00 ALWAYS SHAKESPEARE – Essere Puck Laboratorio per famiglie a cura di Samuele Boncompagni Età consigliata: 3–6 anni (accompagnati da un adulto)

Ore 11:00 Parata teatrale – Essere Puck

Dalle ore 15:00 alle 19:00 William Shakespeare's Half Time Job | Teatro dell’Elce di e con Marco Di Costanzo Evento per uno spettatore alla volta – durata 15 min – Prenotazione obbligatoria

Ore 19:00 Spettacolo itinerante: Sogno di una notte di mezza estate | Compagnia allievi Teatro Virginian Regia: Giorgio Castagna

con Giuliana Allegretti, Michele Brocchi, Mafalda Maffettone, Alessandra Monci, Marco Nespoli, Elena Niccolai, Filippo Niccolai, Elena Paggini, Cristian Romani, Laura Rossi, Giulia Senesi, Marco Villani.

DOMENICA 29 GIUGNO

Ore 16:00 ALWAYS SHAKESPEARE – Essere Amleto Laboratorio per adolescenti a cura di Riccardo Valeriani

Ore 17:30 Speaking Corner – Essere Amleto

Ore 18:30 SHAKESPEARE TALK – SHE SHAKESPEARE Incontro con Eliselle in dialogo con Ilaria Gradassi A cura di Casa sull’Albero + Book Corner

Ore 19:30 Installazione sonora – SHAKESPEARE Scomposto – I Atto A cura di Lele Synth + Degustazione a cura di AIS

VENERDÌ 4 LUGLIO

Ore 19:00 Laboratorio di Visione Periferica con Amina Kovacevich In collaborazione con SpettAttori

Ore 21:00 Spettacolo: Essere o non essere | Théâtre CreaNova (Belgio) Di e con Luca Franceschi

SABATO 5 LUGLIO

Ore 10:00 NEL BOSCO MAGICO Laboratorio per bambine/i a cura di La casa sull'albero e Ilaria Gradassi Età consigliata: 6–11 anni Laboratorio a numero chiuso – Prenotazione obbligatoria

Ore 16:00 ALWAYS SHAKESPEARE – Essere Prospero Laboratorio a cura di Giorgio Castagna

Ore 17:30 Speaking Corner – Essere Prospero

Ore 18:30 SHAKESPEARE WALK – Le donne di Shakespeare Spettacolo itinerante | rumorBianc(O) Regia: Chiara Renzi Con: Eleonora Angioletti, Elena Ferri, Chiara Cappelli, Giulia Rupi Voce di Carlotta Mangione – Violino: Elena Rocchini Evento a numero chiuso – Prenotazione obbligatoria

DOMENICA 6 LUGLIO

Dalle ore 10:00 L’ANTRO DI PROSPERO | Teatro dell’Aggeggio Di e con Paolo Valenti Evento con posti limitati – durata 10 min – Prenotazione obbligatoria

Ore 16:00 ALWAYS SHAKESPEARE – Essere Re Lear Laboratorio per over 65 a cura di Alessio Martinoli

Ore 17:30 Speaking Corner – Essere Re Lear

Ore 18:30 Spettacolo itinerante: SHAKE! SHAKE! SHAKE! Compagnia IF Prana Di e con Caterina Simonelli e Marco Brinzi

Ore 19:30 Installazione sonora – SHAKESPEARE Scomposto – II Atto A cura di Lele Synth + Degustazione a cura di AIS

INFO E PRENOTAZIONI

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.