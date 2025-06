"Certe Notti - San Domenico Festival", torna l’estate di Casa Thevenin

Arezzo, 23 giugno 2025 – Musica, letteratura, giochi, spettacolo. Un programma ricco quello di “Certe notti a San Domenico”, la rassegna estiva organizzata da Casa Thevenin che animerà la splendida piazza San Domenico dal 30 giugno al 6 luglio prossimi.

Primo appuntamento lunedì 30 giugno con la Cena sotto le Stelle, il cui ricavato verrà destinato ad interventi di miglioria alla piazza e alla basilica di San Domenico.

Martedì 1 luglio alle 20:30 sarà la volta del Cervellone, gioco a quiz tra i più amati che mette alla prova su temi di cultura generale e attualità. Prima assoluta mercoledì 2 alle 21:00 per il nuovo libro di Andrea Bindi “Una storia vera”, attesissima presentazione targata Zenzero OFF con la collaborazione della libreria Edison by Biblion. Giovedì 3, il premio “Discobolo” a cura di CSI, mentre “Music & Passion”, evento di Summer & Winter Company, animerà la serata di venerdì 4 (entrambi gli eventi con inizio alle 21:00).

Sabato 5 doppio appuntamento, il primo nel giardino di Casa Thevenin dove alle 18:30 si terrà la presentazione del volume “Le radici della speranza” di Jessica Sgrevi, ex ospite dell’Istituto che ha scelto di raccontare la propria storia in un libro, per passare allo spettacolo serale de La Scorrida condotto da Francesco Duranti (inizio ore 20:30). Gran finale domenica 6 alle 21:00 con lo spettacolo di cabaret della compagnia “Quelli del varietà”.

“Grazie a Casa Thevenin per l’organizzazione di un programma di eventi capace di andare incontro a pubblici diversi e al contempo valorizzare una delle piazze più belle della città. Una manifestazione che contribuisce ad animare l’estate aretina e a rendere la nostra città sempre più vivace ed attrattiva” ha dichiarato l’assessore Federico Scapecchi. “Un festival estivo pensato per dare vita a una delle piazze più affascinanti della città.

Come sempre accade con le iniziative promosse da Casa Thevenin, l’obiettivo è benefico: siamo convinti che la città risponderà con l’affetto e la generosità di sempre e per i quali siamo sinceramente riconoscenti”, ha affermato il presidente di Casa Thevenin, Sandro Sarri. “La Fondazione Thevenin – fanno sapere da ESTRA - è nel cuore degli aretini. La sua lunga storia è stata dedicata ai bambini e alle donne, in particolare alle madri. Con efficacia, umiltà, dedizione alle persone più deboli e sole. Per Estra il sostegno ai suoi progetti non è solo una scelta doverosa ma una condivisione piena delle sue finalità sociali.

Lo è anche in questa occasione e cioè per il San Domenico Festival che amplia la platea agli anziani della Rsa Fossombroni, ai bambini dell’Aliotti e dei campi estivi, Una grande opportunità di socializzazione che vedrà piazza San Domenico aprirsi alla città e ai suoi visitatori”. “Certe Notti – San Domenico Festival” ha il patrocinio del Comune di Arezzo. Main sponsor della rassegna Estra, Coingas, CCT; sponsor Atam.