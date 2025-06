Aperitivo d’estate, Arezzo brinda alla bella stagione tra gusto, musica e cultura

Arezzo, 17 giugno 2025 – Martedì 24 giugno il Prato di Arezzo ospita la sesta edizione aretina di “Aperitivo d’Estate”, l’evento che porta in città un mix coinvolgente di enogastronomia, spettacolo e cultura, con la regia di Confcommercio Firenze-Arezzo, il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e il contributo di GP Motors Arezzo.

Inserito nell’ambito della rassegna “Toscana Arcobaleno d’Estate”, lanciata 13 anni fa da Regione Toscana e Nazione con Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, l’appuntamento con il mix di gusto, musica e cultura è diventato ormai immancabile nel primo scorcio dell’estate aretina.

Tanto che, dopo lo straordinario successo dell’edizione 2024, gli organizzatori hanno pensato di allestire i corner delle degustazioni nello spazio più ampio del Prato, anziché quello della Fortezza, per consentire un afflusso maggiore di visitatori. Il programma della serata speciale è stato presentato oggi (17 giugno) in conferenza stampa al Prato, alla presenza dell’assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo Simone Chierici, del direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni e del capo servizio La Nazione di Arezzo Federico D’Ascoli.

I veri protagonisti della serata saranno come sempre ristoratori, gelati, pasticceri e bartender aretini con un “menù arcobaleno” che celebra le eccellenze della cucina toscana e le arricchisce con tocchi esotici. Dalla tartare di chianina IGP con il tartufo agli arrosticini di tonno, passando per schiacciate calde farcite, tacos di gamberi e panini al vapore con polpo.

Non mancheranno i dolci, fra crostate, cantucci, gelato artigianale e l’aretinissimo “gattò”. Anche la cucina senza glutine sarà rappresentata con uno spazio dedicato, in cui assaggiare coccole ripiene con mortadella, burrata e prosciutto crudo oppure i dolci a base di cioccolata. Tra le novità, le incursioni orientali con piatti come lo Yakitori(uno spiedino di pollo alla griglia), l’Okonomiyaki e la Glass Noodle Salad (insalata di spaghetti di soia con verdure e gamberi).

Non mancheranno cocktail, vini locali, birre artigianali e altre proposte gourmet da gustare all’ora del tramonto, nell’ovale verde del Prato ai piedi. Per scoprire in anteprima il menù completo: https://progetti.confcommercio.ar.it/aperitivodestatearezzo/assets/files/MENU_2025.pdf Per partecipare alla serata e per accedere all’area degustazione la prenotazione è obbligatoria a questo link: https://shorturl.at/Od0xW Ad accompagnare l’aperitivo, uno spettacolo musicale dal vivo: un trio al femminile selezionato per Deb Jones live music con la voce di Federica Calieri, il violino di Ana Valentim e il dj set curato da Anastasia Kova.

Una colonna sonora elegante per una serata all’insegna dello stile. La serata offrirà anche l’opportunità unica di visitare in notturna la Fortezza Medicea, grazie alla collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e le guide turistiche Confguide. Quattro i turni previsti (alle 19, 20, 21 e 21:30), con prenotazione obbligatoria ai numeri 331 5025517 (Rita) o 338 2419829 (Laura). Inoltre, grazie alla collaborazione con Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, quanti effettueranno almeno una consumazione ai corner dell’Aperitivo d’Estate potranno visitare gratuitamente la Casa Museo Ivan Bruschi, uno dei gioielli culturali di Arezzo.

Chi presenterà uno scontrino di Aperitivo d'estate avrà diritto all’ingresso omaggio a partire dal 5 luglio, quando la Casa Museo riaprirà al pubblico dopo una breve chiusura per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. Lavori che renderanno ancora più accessibile il museo, custode della ricca collezione dell’antiquario aretino Ivan Bruschi e delle opere di grandi maestri del Cinquecento e dell’Ottocento di proprietà di Intesa Sanpaolo. Informazioni e contatti: Confcommercio Firenze e Arezzo, [email protected]

LE DICHIARAZIONI

Simone Chierici, assessore attività produttive Comune di Arezzo “La sinergia tra pubblico e privato può generare iniziative di grande qualità e impatto. Per questo il Comune è orgoglioso di sostenere quegli eventi che, come Aperitivo d’Estate, promuovono il lavoro delle nostre imprese, valorizzano il centro storico e offrono a cittadini e turisti un’occasione per vivere Arezzo in modo diverso, più conviviale e partecipato. È una manifestazione che unisce promozione economica, cultura e bellezza"

Franco Marinoni, direttore generale Confcommercio Toscana "Aperitivo d’Estate è molto più di un evento: è un esempio concreto di come fare rete tra imprese possa generare valore per il territorio. Ristoratori e baristi lavorano fianco a fianco, uniti dalla voglia di offrire qualità e accoglienza in un clima di collaborazione che supera la concorrenza. È questa la direzione giusta per crescere insieme.

Poi c’è un altro aspetto: iniziative come questa hanno la forza di restituire nuova vita e significato a luoghi carichi di storia come il Prato e la Fortezza, nati per motivi bellici e oggi diventati spazi di incontro, bellezza e comunità"

Federico D’Ascoli, caposervizio La Nazione Arezzo "La Nazione è orgogliosa di sostenere anche quest’anno Toscana Arcobaleno d’Estate, un’iniziativa che dà luce al nostro territorio in un momento speciale dell’anno. Raccontare la bellezza diffusa della provincia di Arezzo, tra eventi, tradizioni e paesaggi, è parte della nostra missione quotidiana. Vedere borghi, piazze e comunità animarsi intorno alla cultura, alla musica e all’enogastronomia significa rinnovare un patto di fiducia con i lettori e con la Toscana. Il nostro impegno editoriale è sempre essere al fianco di chi valorizza il territorio con passione e concretezza come Confcommercio"

Massimo Guasconi, presidente Camera di Commercio di Arezzo-Siena “Quest'anno, "Aperitivo d'Estate" si rinnova nella splendida cornice de "Il Prato". È un'iniziativa di successo creata per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Non si tratta solo di un momento di degustazione, ma anche di un'importante opportunità di socializzazione, arricchita da momenti artistici e culturali che la rendono un'esperienza completa e coinvolgente.

Camera di Commercio partecipa all'evento, insieme ad altri partner istituzionali e non, con il sapiente coordinamento di Confcommercio Arezzo e Firenze. Una partecipazione che conferma il costante impegno dell'Ente nella promozione del nostro territorio e delle sue produzioni”.