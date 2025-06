Giuseppe Scarpa presenta il suo libro a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 6 giugno 2025 – L’ex capo ultras chiamato “il Boia”, il potere criminale nei quartieri, la sfida con “Er Mafia” e l’ombra del burattinaio Tano Licata.

Una storia nera raccontata da chi conosce davvero la cronaca di Roma. Sabato 7 giugno l’autore sarà al Garden, intervistato da Luca Amodio. Roma non è solo la città eterna. È anche un campo di battaglia. E nel romanzo Roma Criminale di Giuseppe Scarpa, giornalista de “La Repubblica”, la Capitale diventa teatro di una guerra sotterranea fatta di cocaina, sangue e potere.

Protagonista è il Boia, ex capo ultras neofascista diventato narcos, deciso a prendersi tutto con la forza. Quartiere dopo quartiere, locale dopo locale. Ma a sbarrargli la strada c’è Er Mafia, l’altro signore del crimine romano. E sopra entrambi aleggia la figura di Tano Licata, il burattinaio invisibile della criminalità capitolina.

E sarà proprio Giuseppe Scarpa a raccontare questa storia dal vivo, sabato 7 giugno alle ore 18:00 al Garden di Castiglion Fiorentino (AR), in un incontro pubblico dove sarà intervistato dal giornalista Luca Amodio. L’evento è organizzato da Effetto Eco, in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino e la Pro Loco.

Seguiranno firmacopie e vendita del libro. In caso di maltempo, l’incontro si terrà presso l’Auditorium delle Santucce. Una serata per chi ama il noir, la cronaca nera e le storie che raccontano l’Italia che non si vede in cartolina.