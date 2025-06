“Solo morti” debutta al teatro Masaccio

Arezzo, 3 giugno 2025 – Venerdì 13 giugno, alle 21,15, andrà in scena al Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno lo spettacolo “Solo morti”, scritto da Alessandro Giuseppe Tedesco e diretto da Manola Rosadini.

La rappresentazione è a cura del gruppo teatrale Prestavoce ed è una produzione dell’associazione culturale Paro Paro, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti l’assessore alla cultura Fabio Franchi, la vice presidente dell’associazione Paro Paro Gloria Giovannetti, la regista Manola Rosadini e Sara per la Pro Loco di San Giovanni Valdarno.

“Dopo ‘Sinassi’, ‘Ulisse e La zanzara’ e ‘La vita che vi devo’, che costituiscono un’ideale trilogia, arriva quest’ultima opera, ‘Solo morti’”, le parole dell’assessore alla cultura di San Giovanni Valdarno Fabio Franchi. “Le opere di Tedesco, portate in scena con grande professionalità e competenza da Manola Rosadini, che guida il gruppo dei Prestavoce all’interno dell’associazione culturale Paro Paro, rappresentano un invito alla riflessione su noi stessi, alla ricerca della nostra dimensione più autentica, al riscoprire il rapporto con l’altro e il senso profondo di ciò che siamo e della vita.

Un percorso estremamente affascinante, sicuramente non semplice, che dà lustro all’associazione culturale Paro Paro – produttrice dello spettacolo – e che dimostra ancora una volta la vitalità e vivacità di una delle realtà culturali più attive del territorio valdarnese, capace di spaziare fra gli spettacoli più diversi, dalla parodia alla commedia, fino a opere più impegnative e profonde come ‘Solo morti’, in modo tale da rivolgersi a tutte le fasce di pubblico”.

Solo morti” è una commedia che affronta il tema del dialogo con la propria morte: l'ultima e insormontabile frontiera che separa il fisico dal metafisico, il reale dall’'immaginario. ll protagonista, Aristarco, spiazzato dalla consapevolezza che il suo tempo potrebbe essere arrivato alla fine, inizia un viaggio onirico alla ricerca di qualche certezza che lo rassicuri da questa paura. Incontrerà vari personaggi che lo guideranno a una riflessione sempre più profonda sulla vita, perché la morte è un mistero che interroga su come stiamo vivendo: la morte è un po' il regista della vita.

Il cast è composto da Giovanni Failli, Marco Zangheri, Manuela Boni, Fabio Macerini, Chiara Berchielli, Carla Carnevali, Elisabetta Bianchi e Alice Pierazzi. Il gruppo Prestavoce è nato nel gennaio 2020 in occasione dell’allestimento di “Sinassi, ovvero quando è tempo di radunarsi per diventare quello che siamo nati per essere”, sempre di Tedesco e con la regia di Rosadini, spettacolo che ha riscosso numerosi consensi, replicato più volte anche al Teatro Signorelli di Cortona.

Dal settembre 2020, il gruppo fa parte dell’associazione culturale Paro Paro, che ha prodotto tutte le loro opere fin dal debutto. Tutti i membri, compresa la regista, sono soci dell’associazione. Dopo “Sinassi”, Prestavoce ha messo in scena anche “Ulisse e La zanzara” e “La vita che vi devo”, opere sempre firmate da Alessandro Giuseppe Tedesco (edizione Kimerik), dirette da Manola Rosadini e prodotte da Paro Paro.

Tutti gli spettacoli hanno avuto numerose repliche, spesso con incassi devoluti in beneficenza. A San Giovanni Valdarno i tre spettacoli sono stati rappresentati in vari spazi culturali, come piazza Cesare Battisti, Palomar e la sala La Nonziata, registrando sempre il tutto esaurito. La formazione attuale di Prestavoce è frutto di un’evoluzione nel tempo: il gruppo, infatti, è in costante movimento sotto la guida di Manola Rosadini, che lo ha fondato e continua a coordinarlo.

“Soddisfazione – sottolinea la vicepresidente dell’associazione, Gloria Giovannetti – soprattutto per il gruppo Prestavoce, guidato fin dal 2020 da Manola Rosadini. Nonostante Manola sia una regista da record per la nostra realtà, con tantissimi spettacoli all’attivo sotto la sua direzione, non era mai salita sul palco del Teatro Masaccio a San Giovanni Valdarno. Per lei è quindi una grande sfida, per i ragazzi una grandissima emozione e per noi dell’Associazione Culturale Paro Paro un enorme orgoglio.

È doveroso ringraziare la Pro Loco, che da sempre collabora con la nostra associazione, e il Comune di San Giovanni Valdarno per il patrocinio nuovamente concesso. Un ‘grazie’ sentito va anche all’autore Tedesco, che si è sempre affidato a Manola, al gruppo Prestavoce e, di conseguenza, alla nostra associazione per portare in scena i suoi testi”. “L’invito – dichiara la regista Manola Rosadini – è quello di venire venerdì 13 giugno al Teatro Masaccio.

Sono molto lieta di portare in scena, per la quarta volta, un’opera tratta da un testo di Alessandro Giuseppe Tedesco. La nostra collaborazione è iniziata con ‘Sinassi’ nel 2021, proseguita con ‘Ulisse e la zanzara’ nel 2023 e ‘La vita che vi devo’ nel 2024. Tutti e quattro i testi sono di grande spessore, e anche ‘Solo morti’, pur presentandosi come una commedia, affronta il tema con grande profondità.

Il gruppo Prestavoce è composto da otto straordinari attori e attrici, che hanno lavorato duramente per questo spettacolo. Ne sono molto soddisfatta, perché sono persone straordinarie, che si impegnano con serietà e professionalità. Come regista di questo gruppo, mi sento davvero orgogliosa”. Lo spettacolo “Solo morti” ha una durata di circa un’ora e mezza.

Il costo del biglietto è di 12 euro (intero) e 10 euro (ridotto). Per prevendita e informazioni è possibile rivolgersi alla Pro Loco o chiamare il numero 334 3263132.