Prosegue “Letture musicali” alla Biblioteca Città di Arezzo. In scena il Quartetto d’Archi ArkAttak

Arezzo, 27 maggio 2025 – Prosegue la rassegna Letture Musicali, curata dall’Associazione Le 7 Note presso la Sala Conferenze della Biblioteca Città di Arezzo.

Il secondo appuntamento si terrà il 28 maggio, alle 19.00, con il concerto dal titolo “Alla corte di Pietro Leopoldo”. Vedrà protagonista il Quartetto d’archi ArkAttak, composto dai violinisti Virginia Ceri e Alessandro Giani, da Sabrina Giuliani alla viola e da Luca Provenzani al violoncello.

In programma musiche di Mozart, Boccherini, Campion, Lully. Il programma si soffermerà in particolare su Charles-Antoine Campion (1720-1788), compositore trasferitosi a Firenze al seguito del Granduca Francesco Stefano di Lorena. Nel 1763 Campion fu poi nominato da Pietro Leopoldo maestro di cappella alla Corte dei Lorena, ruolo che mantenne fino alla morte nel 1788.

Le sue opere rappresentano una transizione tra lo stile barocco e quello classico, includendo composizioni strumentali per clavicembalo e archi, nonché numerose opere sacre. Tra queste, si distinguono il Requiem per la morte di Francesco I di Lorena nel 1766 e il Te Deum del 1768, eseguito con quasi 200 musicisti per celebrare la nascita dell’erede al trono, Francesco II.

Il Programma musicale prevede l’esecuzione da parte del quartetto ArkAttak del suo quartetto d’archi di Mib Maggiore trascritto in scrittura moderna e arrangiato da Alessandro Giani (secondo violino del quartetto ArkAttak). Il Programma musicale inoltre toccherà compositori toscani dell’epoca (Boccherini, Nardini) e il grande W.A. Mozart, che visitò la Toscana nei suoi viaggi con il padre, con l’esecuzione dei Divertimenti.

L’abbinamento Campion-Mozart è voluto perché intende celebrare l’incontro tra i due artisti avvenutosi il 1770 a Firenze proprio alla corte di Pietro Leopoldo. Il Quartetto ArkAttak è la nuova formazione guidata da Luca Provenzani, a lungo primo violoncello dell’ORT – Orchestra della Toscana, docente al Conservatorio Mascagni di Livorno e collaboratore come primo violoncello di Teatro dell’Opera di Roma e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

E’ composto da musicisti che fanno o hanno fatto parte dell’Orchestra della Toscana, a cominciare dalla spalla d’orchestra, Virginia Ceri. Tutti i concerti di Letture Musicali hanno il costo di 5 €. I biglietti sono in vendita sul luogo del concerto a partire da un’ora prima. Si ringraziano il Comune di Arezzo e la Biblioteca Città di Arezzo.

Le attività dell’Associazione Le 7 Note sono finanziate da Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione CR Firenze e realizzate con la sponsorizzazione di TCA Spa.