Il Festival dei Cammini di Francesco prosegue

Arezzo, 3 giugno 2025 – Dibattiti, incontri divulgativi, trekking e spettacoli serali hanno animato il ricco programma del primo fine settimana lungo del Festival dei Cammini di Francesco.

Emozioni e numerosi spunti di riflessione hanno caratterizzato tutti gli appuntamenti, con grande partecipazione attiva da parte del pubblico presente. Firenze ha ospitato la tappa di apertura del Festival a suggello di importanti collaborazioni che, negli anni, si sono mantenute e rafforzate.

L’apertura ufficiale si è tenuta nella Sala del Cenacolo di Santa Croce con il convegno “Il Cantico delle Creature e l’Enciclica Laudato Si’”, che ha visto la partecipazione di Telmo Pievani,fra Pietro Maranesi, fra Marco Moroni e fra Roberto Liggeri. Nel pomeriggio, lo stesso complesso monumentale ha accolto un incontro di dialogo interreligioso tra i rappresentanti di ebraismo, cristianesimo e islam, promosso dall’Opera e dalla Comunità francescana di Santa Croce, in collaborazione con il Comune di Firenze.

A chiudere la giornata, il concerto sold out di Noa nella Basilica, introdotto da un messaggio personale in cui l’artista ha espresso una forte condanna alle violenze in corso a Gaza, ribadendo l’urgenza di una cultura della pace. Nel lungo fine settimana di eventi, il Festival ha poi interessato i comuni di Citerna, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo e Sansepolcro, dove proprio il Bosco Urbano installato in piazza Torre di Berta ha ospitato concerti, spettacoli e talk serali: a debuttare sul palco verde la voce graffiante di Nada, una delle artiste più originali della musica italiana contemporanea; a seguire, il pianista e influencer Pietro Morello che ha raccontato con garbo e leggerezza la sua esperienza di volontario fra i bambini che vivono situazioni difficili, l’astrofisico Luca Perri e i suoi consigli per imparare ad osservare l’universo con critica e maggior consapevolezza, e l’energia della Plants Play Orchestra con special guest il noto bassista Saturnino, per un viaggio sonoro alla scoperta delle nuove frontiere della musica.

L’esperienza del Bosco Urbano si concluderà oggi, martedì 3 giugno, con il talk di Virginia Benzi, in arte Quantum Girl. Fisica e divulgatrice scientifica, Benzi è una delle voci emergenti più brillanti nel panorama italiano della comunicazione scientifica. Da mercoledì 4 giugno gli eventi serali si sposteranno presso l’Anfiteatro Verde in zona Ansa del Tevere a Città di Castello dove sono attesi Benedetta Colombo (in arte Artefacile), Edoardo Prati e i concerti di Dj Gruff e Gavino Murgia e il Collettivo C.A.R.A con Effetto K. Con i suoi eventi pomeridiani il Festival toccherà i comuni di Monte Santa Maria Tiberina, Anghiari, Città di Castello e San Giustino.

A chiudere il ricco programma della nona edizione della manifestazione sarà lo spettacolo “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli” di e con Simone Cristicchi, in programma domenica 8 giugno ad Assisi. Il programma Martedì 3 giugno (Monterchi) Alle ore 18.00 il giardino del Museo della Madonna del Parto ospiterà “Sora acqua e gli ecosistemi marini” alla presenza di Alberto Luca Recchi (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo); alle ore 21.30 appuntamento al Bosco Urbano di Sansepolcro per il talk con Virginiza Benzi, in arte Quantum Girl (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo).

Mercoledì 4 giugno (Monte Santa Maria Tiberina) Alle ore 8.30 partenza per il trekking “Anello di Monte Santa Maria” organizzato dal Circolo degli Esploratori, una camminata con visita al palazzo dei marchesi Bourbon del Monte.

La partecipazione è gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco alla pagina dedicata: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/anello-di-monte-santa-maria-tiberina/ (per informazioni [email protected] , whatsapp/telefono 3343554894, 0575750000); alle ore 18.00 in Piazza del Castello è in programma l’incontro “La strada del perdono” con Franco Vaccari e la testimonianza delle madri di Beslan (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo); alle ore 21.30 l’Anfiteatro Verde a Città di Castello (Parco ansa del Tevere) ospiterà il talk serale con Benedetta Colombo in arte Artefacile (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo). Giovedì 5 giugno (Anghiari) Alle ore 8.30 partenza per il trekking mattutino “Anello di Anghiari” organizzato dal Circolo degli Esploratori,. Camminata con visita alla ditta Busatti.

La partecipazione è gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco alla pagina dedicata: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/anello-di-anghiari/ (per informazioni [email protected] , whatsapp/telefono 3343554894, 0575750000); alle ore 18.00 presso il Teatro di Anghiari è in programma l’incontro “Progettare la pace” alla presenza di Valerio Vinaccia (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo); alle ore 21.30 l’Anfiteatro Verde a Città di Castello (Parco ansa del Tevere) ospiterà “Il cantico tra lode e poesia” con Edoardo Prati (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo).

Venerdì 6 giugno (Città di Castello) Alle ore 9.00 partenza del trekking “Anello di Pieve de’ Saddi” organizzato dal Circolo degli Esploratori, camminata con degustazione di formaggio presso il caseificio di Candeggio. La degustazione è OBBLIGATORIA per tutti i partecipanti alla camminata (costo: 18€ da pagare in loco). La partecipazione è gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco alla pagina dedicata: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/anello-di-pieve-de-saddi/ (per informazioni [email protected] , whatsapp/telefono 3343554894, 0575750000); alle ore 18.00, presso la Sala del Consiglio Comunale, è in programma “Il sentiero dei dieci. Una storia fra Israele e Gaza”, presentazione del libro con l’autore Davide Lerner (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo); alle ore 21.30 l’Anfiteatro Verde (Parco ansa del Tevere) ospiterà il concerto di e con Dj Gruff e Gavino Murgia ((partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo) Sabato 7 giugno (San Giustino) Alle ore 8.30 partenza del trekking “Anello dei Renzetti” organizzato dal Circolo degli Esploratori, camminata con degustazione dei prodotti di panificazione del Molino Renzetti.

La degustazione è OBBLIGATORIA per tutti i partecipanti alla camminata (costo: 15€ da pagare in loco). La partecipazione è gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco alla pagina dedicata: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/anello-dei-renzetti/ (per informazioni [email protected] , whatsapp/telefono 3343554894, 0575750000); alle ore 18.00, presso Villa Magherini Graziani, è in programma l’incontro “L’eredità di Francesco” con Davide Rondoni (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo); alle ore 21.30 l’Anfiteatro Verde a Città di Castello (Parco ansa del Tevere) ospiterà “ALTISSIMO, RINGRAZIARE desidero”, concerto/spoken word a cura di Effetto K e C.A.R.A. (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo) Domenica 8 giugno (chiusura Festival ad Assisi) Alle ore 21.30, presso il Sagrado della Basilica di San Francesco, è in programma “Franciscus.

Il folle che parlava agli uccelli”, spettacolo di e con Simone Cristicchi in collaborazione con i frati del Sacro Convento di Assisi – Il cortile di Francesco (EVENTO SOLD OUT).