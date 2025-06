Al Petrarca arriva il nuovo viaggio in danza del Maestro Scortecci

Arezzo, 4 giugno 2025 – L’Anno Accademico 2024/2025 è stato davvero speciale per il Maestro Roberto Scortecci, direttore artistico de La Maison della Danza di Arezzo.

Iniziato con un doppio compleanno - 60 anni in perfetta forma fisica impegnato ad insegnare nuovi passi alle sue allieve e 50 anni di danza vissuta con grande amore e dedizione - e continuato con una serie di eventi formativi che hanno visto protagonisti nella scuola di via Bernardo Tanucci, 24 ad Arezzo i ballerini e coreografi Oliviero Bifulco, Simone Spillo Milani, Kristina Grigorova, Little Phil e Steve La Chance.

Anno Accademico che si concluderà sabato 14 giugno 2025 alle ore 20.30 presso il Teatro Petrarca di Arezzo con una nuova magica avventura in danza con la direzione artistica del maestro aretino dal titolo Danzando in stile.

Con le coreografie di Amy Polvani, Alessia Pasquini, Anais Caroti, Giorgetta Giannoni, Allen J. Reano e dello stesso Scortecci e i costumi di Cristiana Paggini, le ballerine della scuola La Maison della Danza presenteranno uno spettacolo unico e coinvolgente. “La danza è uno dei più grandi amori che la vita ci può donare – ricorda Roberto Scortecci - un amore incondizionato che non finisce mai, neppure dopo fallimenti o cadute.

È un qualcosa di meraviglioso che ci unisce”. “Ancora adesso, così come all’inizio del mio percorso – aggiunge Scortecci – la danza è un modo di vivere. Sento la danza e la guardo come l’ho guardata la prima volta. È un modo di esprimermi attraverso il movimento, il gesto e lo sguardo.

Un modo per raccontare ciò che non riesco a dire con le parole”. “Ci vuole forza, tecnica, vigore – conclude il maestro, coreografo e direttore artistico Scortecci – e chiaramente interpretazione, un’arte che viene assimilata giorno dopo giorno. Quando entrano in scena le nostre allieve superano ogni ansia, tirano fuori tutto il meglio di loro stesse”.

La Maison della Danza decide quest’anno di regalare al pubblico uno spettacolo sorprendente – con ingresso libero e gratuito - che ha il sapore di una straordinaria esperienza. In fondo quando si pensa alla danza vengono sempre in mente immagini di movimenti eleganti, fluidi e armoniosi.

La fluidità e il controllo dei movimenti sono elementi chiave per creare un’immagine di grazia e raffinatezza. Le bravissime allieve del Maestro Scortecci danzeranno in stile e con stile muovendosi come se non facessero alcuno sforzo, con passi leggeri e armoniosi. “La pratica costante è fondamentale per sviluppare la capacità di eseguire movimenti fluidi e controllati, combinando la forza e la flessibilità del corpo con una consapevolezza precisa dei movimenti” puntualizza l’insegnante Giorgetta Giannoni.

“Si è completamente felici quando si danza. E si balla per il piacere di farlo. E in questo nuovo bellissimo spettacolo balleremo con tutto il nostro cuore” ricorda la ballerina e coreografa Amy Polvani. “Il luogo in cui si svolgeranno i passaggi coreografici sarà un ovunque in cui ritroveremo tutti i ricordi di un entusiasmante anno di danza trascorso assieme” aggiunge la ballerina e coreografa Alessia Pasquini.

Questo “ovunque” rappresenta lo spazio dove si realizzano gli incontri che poi determinano il senso delle parole, dei movimenti, della danza. Un luogo autentico, uno spazio che lega langue e parole e che permette di costruire un racconto in danza emozionante e sincero.

“Danzando in stile è abitato dall’eleganza e dai passi delle nostre giovani ballerine in una tessitura coreografica assolutamente sorprendente” interviene Roberto Scortecci. La grazia e l’eleganza nella danza non riguardano soltanto la tecnica, ma anche la capacità di esprimere emozione autentiche attraverso il movimento.

In Danzando in stile le ballerine comunicheranno emozioni attraverso l’uso del corpo, dei gesti e delle espressioni facciali. Con la consapevolezza delle proprie emozioni e la capacità di trasmetterle al pubblico, creeranno una performance assolutamente originale.

“Nella danza moderna ogni coreografo ha il compito di selezionare i movimenti chiave del proprio universo creativo, capaci di esprimere la propria poetica, il proprio punto di vista, la propria idea di arte” aggiunge la ballerina e insegnante Anais Caroti. “Per ballare con stile, è importante prestare attenzione ai dettagli e sviluppare un elevato livello di autoconsapevolezza.

I ballerini devono affinare la consapevolezza del proprio corpo, dei movimenti e degli aspetti tecnici. L’attenzione ai dettagli contribuisce alla creazione di un’esecuzione con un senso compiuto. Lo abbiamo sperimentato durante l’anno in occasione degli stage con Spillo e Little Phil” conclude sorridendo il ballerino e coreografo di hip hop Allen J. Reano.

“Dopo le prime repliche da tutto esaurito a Teatro Filarmonica di Ambra e al Teatro Comunale di Bucine, lo spettacolo arriva finalmente ad Arezzo nella prestigiosa cornice del Teatro Petrarca” ricorda l’attrice e conduttrice Marzia Fontana, madrina della serata. Per prenotare il proprio posto gratuito è sufficiente inviare un messaggio whatsapp al numero 334 2589258 oppure una mail a [email protected].