La.b, a Pratovecchio l’autore Massimo Orlandi

Arezzo, 9 giugno 2025 – Può un gesto cambiare la vita di una persona? La cura di un piede ferito, diventare il simbolo di una rivoluzione silenziosa, ma potentissima? “La rivoluzione della cura”, il nuovo libro di Massimo Orlandi (Edizioni Romena, 2024), racconta per la prima volta una storia che lascia il segno: l’esperienza concreta e poetica della “Piazza del Mondo” a Trieste, dove ogni giorno volontari accolgono e curano i migranti in arrivo lungo la rotta balcanica.

Protagonisti di questa vicenda sono Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi insieme agli attivisti dell’associazione Linea d’Ombra e di altre realtà provenienti da ogni parte d’Italia, che da anni lavano, medicano, ascoltano. Si mettono in gioco, non solo per rispondere alle esigenze primarie di queste persone, ma anche per immaginare, insieme, una società diversa.

Il libro – intenso, toccante, necessario – sarà presentato mercoledì 11 giugno alle ore 21 presso La.B (ex Lanificio Berti), a Pratovecchio, in un dialogo aperto e profondo tra l’autore e la giornalista Cecilia Primerano (Rai Tg1).

Un incontro organizzato dall’associazione Pratoveteri Aps e La.B - Neuroni in movimento. (INGRESSO LIBERO) “La rivoluzione della cura” non è solo una cronaca, ma un invito urgente a ripensare noi stessi e la nostra società: perché prendersi cura dell’altro – soprattutto del più fragile – è l’unico modo per guarire, insieme, le ferite del mondo.