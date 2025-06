Palio della vittoria: la ventunesima edizione dell’era moderna

Arezzo, 6 giugno 2025 – Allacciate le cinture, la “corsa più pazza del mondo” sta per tornare! Domenica 29 giugno al calar del sole ad Anghiari scatterà infatti l’ora del Palio della Vittoria 2025, ventunesima e imperdibile edizione dell’era moderna della corsa a piedi che evoca la Battaglia di Anghiari, combattuta nella piana che congiunge Anghiari e Sansepolcro nel 1440, proprio nel giorno dei Santi Pietro e Paolo.

Lo scontro fu decisivo per ridisegnare i confini della Toscana e divenne celebre anche grazie alla misteriosa opera di Leonardo Da Vinci. La manifestazione promossa e organizzata, come sempre, dall’Associazione Culturale Palio della Vittoria, si aprirà domenica 29 giugno alle ore 18:30 con la rievocazione storica della battaglia, caratterizzata dall’ingresso in Piazza Baldaccio dei Sindaci, dei cavalieri, degli affascinanti cortei storici di Anghiari, Sansepolcro, Firenze e Arezzo e culminerà al calar del sole con la “corsa più pazza del mondo”.

I valorosi atleti, in rappresentanza dei comuni di appartenenza, si sfideranno infatti nei 1440 metri che caratterizzano la corsa a piedi, con la possibilità di ostacolarsi fisicamente e/o di agevolare il capitano della squadra attraverso trattenute, spinte, placcaggi. Un’autentica battaglia sportiva (nei limiti del regolamento) resa ancora più dura dalle ardue pendenze della Ruga di San Martino, la salita che contraddistingue Anghiari e che porterà gli atleti al traguardo di Piazza Baldaccio.

La competizione agonistica scatterà dalla Cappella della Vittoria, nel luogo in cui il 29 giugno del 1440 si svolse la Battaglia di Anghiari e premierà non il singolo atleta, ma il Comune rappresentato, che riceverà l’ambito PALIO. Le ultime due edizioni hanno visto il successo di Gubbio.

Al termine della cerimonia di premiazione, lungo le antiche mura del paese, in un’atmosfera di festa e in un luogo splendido, si svolgerà la cena della vittoria allietata dalla Compagnia dei Ricomposti. L’edizione numero 21 dell’epoca moderna sarà caratterizzata da tante novità a cominciare dalle due iniziative in programma nel giorno precedente, quindi sabato 28 giugno. Alle ore 17:30 nella Sala del Cassero l’incontro sul tema “Anghiari 1440: l’onore delle armi – Cavalieri, Armi ed Armature nelle Guerre di Italia” a cura del dottor Roberto Cinquegrana, storico e divulgatore, poi alle ore 21:00 in Piazza Mameli “Il Baldaccio d’Anghiari – storia e leggenda di un capitano di ventura” che la Compagnia dei Ricomposti presenterà dopo trenta anni (ingresso gratuito).

Il programma completo del Palio della Vittoria 2025 sarà presentato venerdì 20 giugno alle 18:00 nella CONFERENZA STAMPA che si terrà nel parco di Campo alla Fiera. Già definita anche la data di Benedizione del Palio e “provaccia” (aperta agli atleti che vorranno “provare la gamba” in salita) che sarà domenica 22 giugno a partire dalle ore 21:00. Dal 2014 il Palio della Vittoria fa parte del Comitato delle Associazioni e Manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Regione Toscana.

“Il gran giorno si avvicina – ha dichiarato il presidente Valter Capacci – e non vediamo l’ora di arrivare al 29 giugno per vivere ancora una volta le emozioni che il Palio della Vittoria ci riserva ogni anno. Il programma prevede due giorni ricchi di iniziative per arrivare poi al momento clou, la corsa. Quest’anno ci saranno ancora più comuni e ci aspettiamo una sempre più affascinante e coinvolgente battaglia sportiva.

Tra i tanti momenti da non perdere c’è ovviamente anche la cena sulle antiche mura, momento di festa e condivisione aperto a tutti, previa prenotazione”.