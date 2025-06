Un incontro sull’attualità del messaggio di Pier Giorgio Frassati

Arezzo, 18 giugno 2025 – Seconda tappa di “Pellegrini di speranza”, il ciclo di incontri dedicati alle vite di santi e beati.

Il nuovo appuntamento è in calendario giovedì 26 giugno, alle 21, nella sala parrocchiale di Sant’Agnese in Pescaiola dove il giornalista e scrittore Roberto Falciola accompagnerà alla scoperta della vita, delle scelte, dei valori e delle parole del “santo dei giovani”: Pier Giorgio Frassati.

L’incontro, aperto alla libera partecipazione della cittadinanza, ambisce a promuovere momenti di riflessione spirituale e culturale attraverso il racconto di figure esemplari della fede cristiana, inserendosi all’interno di una rassegna promossa da Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Acli, Mcl, Azione Cattolica e Terziari Domenicani, con il contributo di Zero Spreco di Aisa.

La serata alla chiesa di Pescaiola sarà dedicata a Frassati, giovane studente torinese appassionato di montagna, impegnato nel sociale e profondamente radicato nella fede.

La carità per i poveri, l’amore per la giustizia e la gioia contagiosa con cui viveva ogni giorno caratterizzarono la sua breve vita stroncata ad appena ventiquattro anni da una poliomielite: definito “l’uomo delle Beatitudini” da Papa Giovanni Paolo II, oggi è considerato un modello per i giovani perché fu testimone di come essere pienamente cristiani nell’attualità tra passioni, impegno nell’associazionismo e spiritualità.

A guidare la riflessione sarà Roberto Falciola che, responsabile delle relazioni esterne di Effatà Editrice e presidente dell’Azione Cattolica di Torino, è un profondo conoscitore della figura del suo concittadino Frassati su cui ha scritto un libro dal titolo “Non vivacchiare ma vivere” dove traccia il ritratto di un ragazzo che ha sempre cercato il rapporto diretto con il Signore, diventando un gigante della fede e della carità.

L’incontro, dunque, offrirà un’occasione per rileggere in chiave attuale la testimonianza di Frassati, mettendo in luce il suo messaggio di impegno, speranza e coerenza cristiana.