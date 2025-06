“Estate in Fortezza” 2025 dal Festival Internazionale di Canto Popolare a musica, scienza, talk show e danza

Arezzo, 12 giugno 2025 – Il Festival Internazionale di Canto Popolare, appuntamento de Il Polifonico 2025, Vincenzo Schettini con La Fisica che ci piace, la voce di Stefania Andreoli che legge Benjamín Labatut, La Zanzara, il concerto-tributo degli Abbadream, il cantautore Enrico Nigiotti e un emozionante Omaggio a Morricone: sono solo alcuni degli appuntamenti della nuova edizione dell’“Estate in Fortezza” 2025, la rassegna estiva ospitata dal 4 luglio al 22 agosto nella Fortezza Medicea di Arezzo che quest’anno offre un cartellone ricco e trasversale tra divulgazione scientifica, spettacolo, musica dal vivo e cultura pop curato da Fondazione Guido D’Arezzo con il sostegno di Fondazione Cr Firenze, Estra, Unicoop Fi, Intesa San Paolo, Coingas, Tesi e la partnership di Teatro Verdi Montecatini e Progetti per Danza. Il calendario include anche il 40° Festival Internazionale di Canto Popolare, inserito all’interno del prestigioso Concorso Polifonico Internazionale con la direzione artistica di Luigi Marzola con cori dalla Germania al Venezuela, passando per l’Ungheria, la Cina e la Francia.

Il 22 agosto in Fortezza si esibiranno cori di ispirazione popolare di varie provenienze che rappresentano un interessante momento di incontro tra le varie culture tradizionali, partecipanti al concorso internazionale.

E ancora il gala di chiusura del festival InDanza&InArte “La danza delle emozioni”, in programma per il 27 luglio ore 19,45, che porterà sul palcoscenico il talento, la passione e la dedizione di danzatori di fama nazionale e internazionale per regalare uno spettacolo intenso e coinvolgente, condotto da Marzia Fontana e con la collaborazione di Opus Ballet di Firenze e la scuola ProximaMusic di Arezzo.

La Fortezza Medicea sarà parte del percorso espositivo di Marino Marini. In dialogo con l'uomo, l'antologica con oltre 100 opere tra dipinti e sculture a cura di Alberto Fiz e Moira Chiavarini, con il coordinamento scientifico di Alessandro Sarteanesi: qui infatti dal 4 luglio al 2 novembre verranno esposte le opere monumentali come le Pomone, le Danzatrici, i Giocolieri e i Cavalieri con il grande Cavaliere del 1949-50.

L’estate 2025 ad Arezzo si conferma un appuntamento imperdibile per residenti e turisti, con la Fortezza Medicea a fare da palcoscenico a una stagione all’insegna della bellezza, della conoscenza e dell’intrattenimento (biglietti in vendita su circuito Ticketone e su http://www.discoverarezzo.com). Vincenzo Schettini, protagonista della giornata del 4 luglio ore 21.15, è professore, musicista, youtuber e tiktoker, un “one man show” con uno stile inconfondibile in grado di attrarre pubblico di ogni età raccontando la fisica in modo coinvolgente, tra esempi pratici, aneddoti e sorprendenti esperimenti dal vivo: un perfetto equilibrio tra cultura e intrattenimento.

Segue il 18 luglio ore 21.15 Stefania Andreoli, una delle voci più autorevoli della psicologia contemporanea, che con Quando abbiamo smesso di capire il mondo invita il pubblico a una riflessione profonda e necessaria ispirata ai testi di Benjamín Labatut. Un viaggio ai confini del pensiero, tra bellezza e vertigine, per cercare tra parole e consapevolezza nuove modalità di lettura della realtà.

Il 21 luglio ore 21.15 sarà invece la volta di La Zanzara, lo show teatrale tratto dall’omonima trasmissione cult condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Prodotto da Paolo Ruffini per VERA Produzione, lo spettacolo è un mix esplosivo tra talk show e happening dal vivo, dove politica, attualità e costume si fondono con provocazione e ironia tagliente. Ospiti a rotazione e pubblico protagonista: ogni serata sarà diversa, caustica e imprevedibile.

E ancora il 24 luglio ore 21.30 con Abbadream, considerato il miglior tributo europeo agli ABBA. Il 29 luglio alle 21.30 salirà sul palco Enrico Nigiotti, con il suo stile autentico e la sua scrittura immediata, capace di emozionare e raccontare la vita con sincerità. Il 31 luglio ore 21.15, la musica sarà protagonista con l’Omaggio a Morricone, un concerto emozionante che celebra il genio del Maestro attraverso le interpretazioni dell’Ensemble Le Muse, formazione tutta al femminile diretta dal maestro Andrea Albertini.