Otto nuovi spettacoli nella rassegna estiva della Libera Accademia del Teatro

Arezzo, 16 giugno 2025 – Una maratona di spettacoli con la Libera Accademia del Teatro. La rassegna estiva della storica scuola aretina prosegue tra martedì 17 giugno e giovedì 26 giugno con ben sedici repliche di otto saggi che vedranno allievi-attori di tutte le età, dai bambini agli adulti, salire sul palcoscenico per raccontare storie, condividere emozioni e mostrare il frutto di un anno di corsi all’insegna di passione, impegno, creatività e crescita artistica.

Il programma sarà ospitato da diverse location cittadine e prevederà un’alternanza tra teatro classico e teatro in musica, tra commedie, tragedie e favole, tra interpretazioni originali e tributi ai grandi autori di ieri e di oggi, in un mosaico di generi e linguaggi capaci di far sorridere e riflettere.

Il sipario del teatro Pietro Aretino tornerà ad aprirsi martedì 17 giugno e mercoledì 18 giugno con due spettacoli dei corsi per adulti del maestro Andrea Biagiotti: “Bank-abaret” proporrà uno sguardo critico e attuale sui paradossi del sistema bancario mondiale tra cabaret, satira graffiante e pungente ironia, mentre un omaggio alla commedia greca di Aristofane sarà proposto con una “Lisistrata” ambientata nel ‘900 dove umorismo e intelligenza permetteranno di trattare temi universali come guerra, pace e forza della solidarietà femminile.

Venerdì 20 giugno e domenica 22 giugno sarà la volta dei giovani allievi della Libera Accademia del Teatro guidati da Ilaria Violin con “Oltre l’arcobaleno” del corso elementari in un viaggio tra strade dorate e sogni da inseguire alla scoperta dei valori dell’amicizia, del coraggio e della fantasia, e con “Giallo pop” del corso medie in cui sarà possibile assistere a un giallo originale dal ritmo serrato e ricco di suspense dove nulla è come sembra e dove ogni scena può cambiare le carte in tavola.

Il programma della rassegna conoscerà poi una tappa al teatro Mecenate con il saggio di teatro in musica dal titolo “Saranno famosi?” che, lunedì 23 giugno alle 18.00, vedrà i ragazzi del corso delle scuole medie condividere storie e personaggi di fantasia per raccontare l’inseguimento di sogni, passioni e aspirazioni tra danza, canzoni e recitazione.

Questo spettacolo è frutto di un lavoro di gruppo dove la regia di Amina Kovacevich è stata supportata dall’assistenza di Tommaso Bocconi, dalle coreografie di Stefania Pace e dal supporto per musica e canto di Stefano Graverini e Alessandra Cartocci.

Il ritorno al teatro Pietro Aretino sarà martedì 24 giugno con una doppia rappresentazione alle 19.00 e alle 21.30 de “Le amiche del Belloccio” in cui il corso di adulti esperti degli Ostinati di Uberto Kovacevich sarà impegnato in una commedia brillante tra malintesi, malelingue e divertimento. Gli ultimi due appuntamenti della seconda settimana della rassegna sono fissati per mercoledì 25 giugno e giovedì 26 giugno quando i protagonisti saranno nuovamente i bambini e le bambine dei corsi delle scuole elementari che interpreteranno due favole tra animali, valori e storie di amicizie impossibili: “Orsi e topi sottosopra” con regia di Ilaria Violin e Samuele Boncompagni, e “Il cerchio della vita” con regia di Amina Kovacevich e Samuele Boncompagni.

Il programma completo della rassegna è disponibile sulla pagina facebook “Libera Accademia del Teatro” con la presentazione degli spettacoli e dei relativi attori; per ulteriori informazioni è possibile chiamare lo 0575/266.86 o scrivere a [email protected] .

«Questi spettacoli - commenta Violin, - confermano il teatro come uno spazio di crescita, espressione e gioco, capace di accendere l’immaginazione e favorire la collaborazione. È un luogo dove ogni allievo può mettersi in gioco, scoprire le proprie potenzialità e imparare a lavorare con gli altri, costruendo insieme qualcosa di unico e irripetibile».