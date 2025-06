Conto alla rovescia per il passaggio della Mille Miglia arriva a Sansepolcro

Arezzo, 12 giugno 2025 – Sansepolcro si prepara ad accogliere l’edizione 2025 della Mille Miglia, la storica corsa di regolarità per auto d’epoca che da quasi un secolo unisce eleganza, tradizione e passione per i motori.

Un evento di straordinario prestigio internazionale che, giovedì 19 giugno, farà tappa nella città di Piero della Francesca. La giornata prevede due momenti distinti, entrambi aperti al pubblico.

In tarda mattinata, è previsto l’arrivo delle Ferrari partecipanti al Ferrari Tribute e provenienti da tutto il mondo, che sosteranno per la pausa pranzo in Viale Diaz, trasformando il viale in una spettacolare passerella di stile e potenza.

Nel primo pomeriggio, sarà la volta del passaggio delle auto storiche, che attraverseranno il centro cittadino per effettuare il tradizionale timbro di controllo. Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino autentici gioielli su quattro ruote, protagonisti della storia dell’automobilismo mondiale.

“La Mille Miglia non è solo una gara – sottolinea il sindaco Fabrizio Innocenti – ma un viaggio nella storia e nella bellezza. Essere inseriti nel percorso 2025 è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità, un riconoscimento al valore culturale e turistico della nostra città. Invitiamo tutti i cittadini, turisti e appassionati a partecipare e a vivere un momento unico, che coniuga sport, tradizione e bellezza in una cornice dal forte valore storico e paesaggistico.”

Il Comune di Sansepolcro, insieme agli enti organizzatori, garantirà la massima accoglienza e il necessario supporto logistico, nel rispetto delle norme di sicurezza e con l’intento di offrire a tutti un’esperienza emozionante e indimenticabile.