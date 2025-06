Arezzo, 20 giugno 2025 – Lucio Minigrilli dona al Presidente della Repubblica la scultura "Allegoria della Repubblica Italiana".

Un gesto di profondo significato simbolico e civico: l’artista Lucio Minigrilli ha fatto dono al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella della sua opera Allegoria della Repubblica Italiana, una scultura in bronzo che intende rendere omaggio ai valori fondanti dello Stato e alla sua eredità culturale.

L’opera raffigura un volto giovane e sereno, incarnazione di un’Italia eternamente viva, protesa verso il futuro e immune allo scorrere del tempo. Elementi iconici e carichi di significato adornano il capo della figura: la corona di ulivo, simbolo di pace, e quella di quercia, emblema di forza morale e civica.

Al centro, la stella – da sempre associata all’Italia sin dall’antichità – richiama il destino luminoso della nazione e il suo legame con l’Occidente, evocando la stella Venere. Ai lati della composizione si trovano ulteriori simboli fondamentali: da una parte, la ruota dentata, allegoria del lavoro, principio fondante della Repubblica sancito dalla Costituzione; dall’altra, più in basso, un nastro scolpito con l’epigrafe latina “Est igitur res publica res populi” (“La Repubblica è dunque cosa del popolo”), tratta dal De Republica di Cicerone.

Una scelta non casuale, che intende ricordare le radici antiche del pensiero repubblicano, profondamente intrecciate alla storia del diritto romano. Alla base della scultura, una targhetta riporta un verso tratto dal Canzoniere di Francesco Petrarca, in cui il poeta aretino – precursore dell’ideale di un’Italia unita – lamentava la frammentazione della patria. Quel dolore antico si trasforma oggi in speranza: nell’Italia unita, libera e repubblicana, l’opera diventa un messaggio di pace, fiducia e orgoglio nazionale.

«Con questa scultura ho voluto rendere omaggio non solo alla Repubblica, ma anche a ciò che essa rappresenta per ogni cittadino: dignità, lavoro, coesione e speranza – ha dichiarato Lucio Minigrilli –. Consegnarla al Presidente Mattarella è per me motivo di profondo onore e gratitudine.

È il mio modo di dire grazie a un uomo che incarna con sobrietà e fermezza i principi della nostra Costituzione, e che ha saputo rappresentare tutti gli italiani nei momenti più difficili e delicati della nostra storia recente.» Con questa donazione al Presidente Mattarella, Minigrilli intende esprimere un gesto di stima e riconoscenza verso la più alta carica dello Stato, custode della Costituzione e simbolo dei valori democratici.

La Allegoria della Repubblica Italiana, realizzata in bronzo, si configura così non solo come creazione artistica, ma come atto di partecipazione civile e testimonianza viva dell’identità repubblicana.