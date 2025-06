A San Giovanni il “Tributo a Notre Dame”

Arezzo, 26 giugno 2025 – Giovedì 3 luglio, nella suggestiva cornice di piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, andrà in scena “Tributo a Notre Dame”, lo spettacolo musicale firmato dall’associazione Paro Paro, promosso dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno.

Con sullo sfondo la splendida Basilica di Santa Maria delle Grazie, la Parigi del 1482 tornerà a vivere in tutta la sua intensità e attualità, tra passioni travolgenti, legami profondi e il conflitto eterno tra accoglienza e paura del diverso. “È un grande piacere – le parole dell’assessore alla cultura Fabio Franchi – perché si tratta di un ritorno in grande stile di questo spettacolo, che ha debuttato proprio un anno fa, nel maggio 2024, a San Giovanni.

Un lavoro significativo e curatissimo, sia nelle musiche che nelle coreografie, che ha davvero incantato il pubblico del Cinema Teatro Masaccio lo scorso anno e, più recentemente, anche quello del Teatro di Figline, registrando il tutto esaurito. Si tratta del musical di Riccardo Cocciante, tratto dalla celebre opera Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, presentato in questa splendida edizione dall’associazione culturale Paro Paro.

Le coreografie sono davvero impressionanti, le musiche splendide, gli attori favolosi. Ci sono due aspetti particolarmente significativi in questa nuova edizione. Il primo è che, come recita il testo del musical, “finalmente saremo davanti alla cattedrale”.

La nostra Basilica di Santa Maria delle Grazie fungerà da Notre-Dame, proprio come nella scenografia originale dell’opera. Il secondo aspetto importante è che parte del ricavato sarà devoluto alle attività della parrocchia. È quindi una forma di attenzione e sensibilità non solo verso la cultura, ma anche verso la socialità e l’aiuto al prossimo.

Un sentito ringraziamento va all’associazione culturale Paro Paro per le numerose attività di spettacolo che svolge e per l’attenzione al sociale (spesso parte del ricavato viene devoluto in beneficenza) e alla Pro Loco, sempre presente nell’organizzazione e nella promozione delle attività culturali del nostro territorio”. Lo spettacolo è ispirato al celebre musical “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante, tratto dal romanzo immortale di Victor Hugo.

Una storia che attraversa i secoli e continua a parlare anche al pubblico di oggi, grazie alla forza delle sue emozioni e alla ricchezza dei suoi personaggi. L’opera racconta le vicende tragiche e appassionanti del campanaro Quasimodo, della bella zingara Esmeralda e dell’arcidiacono Frollo, in una Parigi medievale dominata dalla maestosità della cattedrale di Notre Dame.

“Ringraziamo l’Associazione Paro Paro che, insieme alla Pro Loco, organizza questo tributo a Notre-Dame de Paris, che sarà messo in scena ai piedi della nostra bellissima basilica. Una cornice – commenta il presidente della Pro Loco Angelo Bonadio – che donerà un’atmosfera particolare allo spettacolo, rendendolo diverso dalle precedenti rappresentazioni in teatro: si potrà infatti godere di una scenografia, per così dire, reale.

È previsto un biglietto a costo unico, acquistabile in questi giorni tramite la Pro Loco”. Sotto la direzione artistica della presidente dell’associazione, Jessica Citroni, il cast, composto da cantanti e ballerini soci dell’Associazione Paro Paro, è pronto a trasportare gli spettatori in un’atmosfera magica fatta di musica, danza e forti sentimenti.

Sul palco si alterneranno il direttore artistico dell’associazione Massi Fruchi (Quasimodo), Matteo Contino (Frollo), Daniele Frattasio (Gringoire), Alessandro Corsi (Clopin), Alberto Neri (Febo) e Cristina Di Gennaro (Fiordaliso) e la stessa Jessica Citroni (Esmeralda), in un’interpretazione intensa e coinvolgente.

I ballerini, per le coreografie di Annalisa Cuccoli, sono: Desirèe Falleroni, Sara Bernini, Viola Rossi, Annalisa Cuccoli, Alessandra Cuccoli, Bianca Ligori e Irene Ardimanni. Nel ruolo delle guardie e figuranti ci sono invece Marco Zangheri, Giuseppe Venosa, Marcello Cuccoli e Daniele Terlizzi.

“Sarà un evento speciale – aggiunge Annalisa Cuccoli, nel direttivo dell’associazione Paro Paro – quello in programma per giovedì 3 luglio: il nostro tributo a Notre-Dame de Paris, con la regia di Jessica Citroni, presidente della nostra associazione. Sarà un evento magico, perché per la prima volta il nostro Tempo delle Cattedrali verrà vissuto all’aperto, sotto le stelle e, soprattutto, davanti a una vera cattedrale: la Basilica di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni.

Una scenografia naturale, reale, che permetterà al pubblico di vivere un’esperienza davvero immersiva nel cuore dello spettacolo. Si tratta di una produzione imponente, che abbiamo voluto con grande determinazione – a partire dalla nostra presidente e regista. Sul palco ci saranno ben 18 persone: sette cantanti, sette ballerini e quattro figuranti.

Un numero importante, che dà l’idea dell’impegno e della passione che stanno dietro a questa messa in scena. Siamo molto orgogliosi di dare forma e vita a questo progetto, e per questo desideriamo ringraziare il Comune di San Giovanni per il patrocinio, e la Pro Loco, la cui collaborazione è stata fondamentale per realizzare questo sogno che coltivavamo da tempo”

Lo spettacolo inizierà alle 21,15 e il biglietto ha un costo unico di 10 euro. Un’occasione speciale per godersi una serata di cultura e spettacolo sotto le stelle, con un gesto concreto di solidarietà: parte del ricavato sarà devoluto alla Parrocchia di Santa Maria delle Grazie a sostegno delle sue attività. E' possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la sede della Pro Loco di San Giovanni Valdarno. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 334 3263132.