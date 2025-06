Al Circolo Aurora la presentazione del libro "Gite" di Alessandro Fiori

Arezzo, 26 giugno 2025 – Giovedì 26 alle 21 il Circolo Aurora, ad Arezzo in via Garibaldi, avrà il piacere di ospitare la presentazione del libro di Alessandro Fiori "Gite", con le illustrazioni di Samuele Recchia, edito da fuori|onda nella collana I libri di Rosy Boa: un'opera capace di catturare l'ironia della realtà, il fascino del quotidiano e mettere in una luce tutta sua ciò che ne è eccentrico.

Una penna leggera, ma affatto superficiale, acarezza la vita imprengnandone la carta e permettendoci di riflettere con semplicità su esperienze che probabilmente possiamo aver tutti quanti vissuto, oppure no, almeno non con i suoi occhi.

Un'ironia chirurgica e piena di senso e delle acrobazie di parole che si godono a pieno completate dalla sua musica: in un'armonia romantica tra letture e melodia, ci condurrà nel mondo che tutti conosciamo ma che solo gli artisti sanno raccontare. Anticiperà l'iniziativa un aperitivo alle ore 20:00.