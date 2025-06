San Giovanni Valdarno ospita la prima edizione di ValdarnoComics

Arezzo, 26 giugno 2025 – Il centro storico di San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere la prima edizione di ValdarnoComics – fumetti, musica e giochi da tavolo, in programma sabato 5 e domenica 6 luglio. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco San Giovanni Valdarno “Roberto Costagli”, da Ottava Brigata e dall’associazione Cronache di Ruolo, si svolgerà con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana.

“Siamo lieti – dichiara l’assessore alla cultura di San Giovanni Valdarno Fabio Franchi – di presentare la prima edizione di ValdarnoComics, un evento dedicato al mondo del fumetto, della musica, dei giochi da tavolo, del cosplay, dei manga, delle spade laser e dello street food.

Per due giorni, nel fine settimana del 5 e 6 luglio, il centro storico di San Giovanni Valdarno sarà animato da questa iniziativa innovativa. San Giovanni, ormai da diversi anni e anche grazie alle attività di Gamin’ Palomar, vuole proporsi come un luogo in cui far crescere e sviluppare la creatività. Abbiamo un centro storico bellissimo, e grazie a questa iniziativa lo valorizzeremo ancora di più con street food, dimostrazioni, laboratori e ospiti tra i più noti del panorama musicale, fumettistico e cosplay.

Saranno due giornate all’insegna del divertimento, della fantasia e della creatività, aperte a tutte le età”. L’evento si aprirà nel pomeriggio di sabato 5 luglio, dalle 16,30 alle 24, e proseguirà domenica 6 luglio, con due fasce orarie: dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 16,30 fino alla mezzanotte. Le vie e le piazze del centro storico si trasformeranno in spazi dedicati alla cultura pop, accogliendo espositori, laboratori per adulti e bambini, postazioni ludiche e numerose performance artistiche.

Corso Italia sarà animata da stand tematici e food truck, mentre piazza Cavour ospiterà giochi di ruolo, giochi da tavolo e un’escape room a tema investigativo, curata dall’associazione From Beyond. La manifestazione sarà arricchita dalla presenza di due cortei ispirati all’universo di Star Wars, a cura dell’associazione Florence Knights, con spettacoli di stage fighting e laboratori dedicati all’utilizzo delle spade laser.

La musica sarà protagonista fin dal pomeriggio di sabato, quando la Sciacchetrà Street Band attraverserà il centro storico con la propria energia travolgente. Alle 17, piazza Masaccio ospiterà lo showcase del gruppo KPop Invasion, seguito, in piazza Cavour, dalla Random Challenge K-pop Dance. In serata, alle ore 21, è previsto il concerto della cartoon cover band Sen6, vincitrice nel 2019 del premio speciale Gadget EMP e del premio Miglior musicista al Lucca Comics & Games.

Il repertorio include celebri sigle in lingua originale giapponese tratte da anime come Ken il Guerriero, Neon Genesis Evangelion e Inuyasha. La serata di domenica sarà scandita da altri due appuntamenti musicali: alle 20 in piazza Cavour si esibiranno gli allievi dell’Accademia musicale valdarnese, mentre alle 21,15, in piazza Masaccio, salirà sul palco la sub-unit Sciacchetunes della Sciacchetrà Street Band.

Tra gli ospiti speciali della manifestazione, l’illustratrice palermitana Ester Cardella, artista nota per i suoi lavori nel campo dell’illustrazione erotica, proporrà un live drawing con modella presso la sala La Nonziata alle ore 17, sia sabato che domenica. Presente anche l’artista di fama internazionale Daniele Procacci, che ha collaborato con Peter Jackson per Il Signore degli Anelli – Le due torri, con la serie animata Batman e, nel 2019, con i franchise di Marvel e Star Wars.

L’autore sarà disponibile per disegni su commissione e parteciperà a un talk pubblico in piazza Cavour. La giornata di domenica offrirà anche l’opportunità di incontrare la cosplayer e content creator Ambra Pazzani, protagonista di un meet & greet alle 16 in piazza Cavour. A seguire, in piazza Masaccio, si svolgerà la gara cosplay organizzata da Azione Cosplay, con Ambra Pazzani nel ruolo di giudice.

Nella stessa giornata, all’interno dell’area dedicata ai giochi di ruolo e da tavolo, sarà presente anche Fabrizio Lopresti, interprete dei personaggi di “Daiana – Wonder Woman” e “Batman Renato” nella celebre parodia Sensualità a Corte, resa popolare dalla Gialappa’s Band. “Insieme ai ragazzi dell’Ottava Brigata – sottolinea Angelo Bonadio, presidente della Pro Loco – è dalla fine del 2024 che pensavamo di realizzare questo evento. Abbiamo coinvolto il Comune, che ci ha messo a disposizione l’intero centro storico.

A differenza di molti altri Comics presenti in Toscana, il nostro ha una caratteristica fondamentale: è gratuito ed è dedicato a chiunque voglia trascorrere un giorno e mezzo all’insegna del divertimento. Un ringraziamento speciale va anche agli amici di VarchiComics, che ci hanno supportato e ci hanno aiutato a coinvolgere alcuni collezionisti, i quali si sono uniti con entusiasmo non appena hanno conosciuto il tipo di evento che stavamo costruendo.

Concerti, ospiti, dimostrazioni. Piazza Cavour si trasformerà in una grande area giochi, con giochi di ruolo, giochi da tavolo, un’area dedicata ai mattoncini e ovviamente street food di qualità. Sarà un giorno e mezzo di festa nel cuore della nostra bellissima San Giovanni”. Da segnalare anche l’iniziativa di apertura in programma per martedì 1° luglio: “Ramen Night – Aspettando il ValdarnoComics”.

Una serata speciale all’insegna della convivialità e della cultura orientale, che anticiperà il festival con una cena a base del celebre piatto giapponese, il ramen, presso Ramen Enrico in piazza Masaccio. L’evento rappresenta un’occasione per immergersi fin da subito nell’atmosfera pop e cosmopolita del ValdarnoComics, tra sapori autentici e spirito di condivisione.

Il costo della cena è di 27 euro per i soci Pro Loco e di 30 euro per i non soci; i posti sono limitati e si consiglia la prenotazione entro sabato 28 giugno o alla Pro Loco o chiamando i numeri 0559126268 o 3343263132. Inoltre, da venerdì alle domenica sono in programma concerti musicali al Valentino Coffee & Lounge (venerdì 4 luglio ore 21,30 con i Frastono Blues Band, sabato 4 luglio alle 19,30 con i Just Friends Guitar Duo e domenica 6 luglio alle 19,30 con MyAmy) e a La Zeppola Tuscany (sabato 5 e domenica 6 sempre alle 17 con Diamanti Neri).

“Abbiamo voluto creare un’occasione - le parole di Filippo Mugnai di Ottava Brigata e Duccio Salvia di Cronache di ruolo – per permettere a tutti di scoprire e avvicinarsi al mondo dell’illustrazione e del gioco: da quelli da tavolo a quelli di ruolo, dai manga ai fumetti e a tutto ciò che ruota intorno a questi universi. Saranno presenti anche artisti e artigiani che realizzano oggettistica ispirata a questi mondi, e saranno tantissime le attività durante i due giorni di fiera.

Ci sarà un laboratorio di spade laser, dove si potrà imparare a brandire una spada come nei film di Star Wars, oltre a laboratori di disegno, scrittura giapponese, origami, e anche uno dedicato alla creazione di accessori per il cosplay. Non mancherà naturalmente la gara cosplay, aperta a tutti e gratuita, come l’intero evento. Insomma, tante attività, tante possibilità, e tantissimi artisti – sia noti che emergenti – che si metteranno in gioco nel cuore del nostro paese, offrendo al pubblico uno sguardo sulle loro opere e sul loro talento”.

Il manifesto della prima edizione del ValdarnoComics è stato disegnato dal giovane e talentuoso sangiovannese Erasmo Pucci, studente di Fumetto all’Accademia di Belle Arti di Bologna e già vincitore di numerosi premi e riconoscimenti. ValdarnoComics si presenta dunque come evento all’insegna del divertimento, della creatività e della cultura pop, offrendo un ricco programma di eventi pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Programma

Aspettando ValdarnoComics

Martedì 1 luglio

- 20:00 Ramen Night (Ramen Enrico in piazza Masaccio)

Venerdì 4 luglio

- 21:30 Concerto Frastono Blues Band (Valentino Coffee & Lounge)

VALDARNO COMICS 5-6 luglio 2025:

Sabato 5 Luglio:

- 16:30 Apertura fiera e sfilata Florence Knights (partenza piazza Cavour)

- 16:30 apertura banchi street food ed espositori

- 17:00 Concerto Diamanti Neri (La Zeppola Tuscany)

- 17:00 Live Painting con Ester Cardella (Sala La Nonziata)

- 17:00 Talk sul mondo invisibile del cinema con Daniele Procacci (Pedana Piazza Cavour)

- 17:30 Showcase Kpop Invasion (Palco Piazza Masaccio)

- 17:30 Esibizione Kendo (Corso Italia)

- 18:00 Talk sul fumetto con Riccardo Bogani (Pedana Piazza Cavour)

- 18:30 Sciacchetrà Street Band (Corso Italia)

- 19:00 Random Challenge Kpop Invasion (Piazza Cavour)

- 19:30 Concerto Just Friends Guitar Duo (Valentino Coffee & Lounge)

- 21:00 Concerto Sen6 (Palco Piazza Masaccio)

- 22:45 Esibizione Florence Knights (Piazza Masaccio sotto al palco)

- 23:30 Chiusura fiera

Laboratori:

Giochi di ruolo, Giochi da tavolo, Scrittura Giapponese, Fumetto, Props, LEGO, Decorazioni con Decoden, Kendo, Scuola Padawan.

Domenica 6 Luglio:

- 10:30 apertura banchi street food ed espositori

- 11:00 Talk sul fumetto con Erasmo Pucci, Ester Cardella e Punfrun (Pedana Piazza Cavour)

- 12:00 Talk “Gioco e inclusione” con Chimera e Diesis Teatrango (Pedana Piazza Cavour)

- 16:00 Meet & Greet Ambra Pazzani e Fabrizio Lopresti (Pedana Piazza Cavour)

- 16:30 Esibizione Aikido (Corso Italia)

- 17:00 Concerto Diamanti Neri (La Zeppola Tuscany)

- 17:00 Live Painting con Ester Cardella (Sala La Nonziata)

- 17:30 Gara Cosplay (Palco Piazza Masaccio)

- 17:30 Talk con l’attore Fabrizio Lopresti (Pedana Piazza Cavour)

- 18:30 Talk “Kdrama vs Realtà: Vita reale o finzione”con Ylenia Basagni (Pedana Piazza Cavour)

- 19:30 Concerto MyAmy (Valentino Coffee & Lounge)

- 19:45 Sfilata Florence Knights + esibizione (Corso Italia)

- 20:00 Concerto Accademia Musicale Valdarnese (Pedana Piazza Cavour)

- 21:30 Concerto Sciacchetunes (Palco Piazza Masaccio)

- 23:30 Chiusura fiera

Laboratori:

Giochi di ruolo, Giochi da tavolo, Origami, Scrittura Giapponese, Fumetto, Props, LEGO, Decorazioni con Decoden, Aikido, Scuola Padawan.

Il programma è provvisorio e potrebbe subire variazioni