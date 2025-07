“Moby Dick in una stanza”, la forza materica di Giulio Galgani nella Chiesa della Carbonaia

Arezzo, 1 luglio 2025 – Il Comune di Foiano della Chiana presenta “Moby Dick in una stanza”, mostra personale di Giulio Galgani a cura di Marco Botti, in programma dal 6 luglio al 3 agosto 2025 negli ambienti suggestivi della Chiesa della Carbonaia di Via Solferino 9.

L’evento espositivo fa parte del progetto “Carbonia - Foiano 2025”. Nato a Genova e naturalizzato aretino, Galgani è pittore e scultore attivo dagli anni Ottanta, con un percorso che lo ha visto evolvere da un linguaggio figurativo surrealista a un approccio totalmente materico e informale.

I suoi lavori dialogano con la contemporaneità: per lui l’uomo vive in una dimensione stratificata di segni e simboli, che la pittura può solo cercare di trascrivere e interpretare. In questa mostra, Galgani porta al centro un nuovo e potente ciclo intitolato “Le Reti”. Qui le reti da pesca riciclate diventano supporto e materia pittorica, creando tensioni visive tra colore, segno e scultura.

L’opera simbolo, “Moby Dick” posta nell’altare principale dell’ex chiesa, evoca la figura mitica del cetaceo con intensità drammatica e poetica. Il percorso virtuale continua con altri lavori della serie esposti nelle cornici laterali e sulle pareti adiacenti, in un dialogo tra arte, sacro e spazio antico.

Al centro della sala, i contemplativi “Alberi di mare” e i loro Golem lumeggiati, forme sospese e simboliche che riflettono sul rapporto tra uomo, natura e tecnica. La mostra include anche un omaggio a Mario Tozzi, grande pittore e visionario del Novecento, a testimonianza del legame tra Galgani e il patrimonio culturale locale: un’opera dedicata, realizzata in collaborazione con l’Archivio Generale Mario Tozzi, di cui Foiano ospita sede.

L’inaugurazione è prevista per domenica 6 luglio alle 18, alla presenza dell’artista e del curatore. La mostra sarà aperta tutti i sabati e domeniche dalle 16.00 alle 19.00, fino al 3 agosto. «Con questa mostra particolarmente legata al nostro territorio – dichiara l’Assessore alla Cultura Riccardo Reali, – intendiamo offrire non solo un’occasione estetica, ma un vero e proprio viaggio emotivo e concettuale.

La Carbonaia è uno dei luoghi simbolo di Foiano della Chiana amata da tutti e che vogliamo sempre più coinvolgere in progetti artistici ambiziosi che possano avvicinare il pubblico alle arti, siano esse plastiche, pittoriche o letterarie. Un ringraziamento particolare va a Pro Loco Foiano della Chiana, ad Auser Foiano e all’Archivio Generale Mario Tozzi, per il fondamentale supporto organizzativo e logistico.

La collaborazione tra istituzioni e privati, conclude l’assessore Reali, rappresenta la vera forza dei nostri progetti culturali”. Informazioni utili Dove: Chiesa della Carbonaia, Via Solferino 9, Foiano della Chiana. Inaugurazione: domenica 6 luglio, ore 18.00 Accesso alla mostra: sabato e domenica, 16.00–19.00, fino al 3 agosto 2025 Ingresso gratuito