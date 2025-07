Lucignano ospita "Ephemeris": le sculture ignote di un noto pubblicitario

Arezzo, 1 luglio 2025 – È stata inaugurata venerdì scorso 27 giugno, nel suggestivo Chiostro di San Francesco a Lucignano, la mostra “EPHEMERIS – Sculture ignote di un noto pubblicitario”, prima personale di Maurizio Badiani, storico protagonista della pubblicità italiana e oggi artista.

L’evento, promosso dal Comune di Lucignano e dal Museo dell’Albero d’Oro (MAD) con il sostegno delle realtà culturali e turistiche locali, ha visto la partecipazione dell’assessore alla cultura e turismo Stefano Cresti e dello stesso artista, che ha dialogato con il pubblico raccontando il senso della sua ricerca.

Dopo una lunga carriera da creativo ai massimi livelli – con campagne iconiche realizzate per brand come Coca-Cola, Martini, Stefanel e Renault – Maurizio Badiani si presenta in una veste nuova. Le sue opere sono sculture ironiche e poetiche, realizzate a partire da oggetti di uso comune, materiali recuperati e frammenti di vita quotidiana.

“Sono appunti visivi sul tempo che passa e trasforma – spiega Badiani – un modo per dare nuova vita a ciò che sembrava destinato a sparire.” Il titolo della mostra, “EPHEMERIS”, richiama il concetto di diario quotidiano, ma anche la fugacità dell’esistenza. “Il tempo è il vero protagonista di questa esposizione – sottolinea il curatore – Non come concetto astratto, ma come materia viva, che agisce sugli oggetti, sulle persone e sulle storie.”

Attraverso il linguaggio dell’arte, Badiani invita a riflettere sul senso del passare del tempo, senza rinunciare a una vena di sottile ironia, tipicamente toscana. Le sue sculture, definite “diacroniche”, sono ponti tra passato e presente, tra memoria e futuro. La mostra è allestita nel cuore di Lucignano, uno dei borghi più belli d’Italia, noto per il suo impianto urbanistico ellittico e per tesori d’arte come il celebre Albero d’Oro, capolavoro dell’oreficeria gotica conservato nel Museo Comunale.

“Con questa esposizione di Maurizio Badiani ed in contemporanea “Inferno” di Fanfani nella Sala Don Enrico Marini, oltre alle opere di Gerardo Brogna presso il Teatro Rosini – ha dichiarato l’assessore alla cultura Stefano Cresti – proseguiamo il percorso che rende Lucignano un laboratorio di cultura viva, capace di attrarre artisti e visitatori da tutta Italia.” La mostra EPHEMERIS sarà visitabile fino al mese di agosto.