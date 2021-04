Arezzo, 29 aprile 2021 - La Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana RADDOPPIA gli appuntamenti del 2021 e si svolgerà, sempre nel centro storico di Anghiari, ma per la prima volta nella sua storia in due distinti periodi dell’anno: DAL 2 AL 6 GIUGNO e poi DAL 3 AL 5 SETTEMBRE. L’edizione numero 46 della manifestazione, così come accaduto nel 2020 con l’edizione speciale, non si terrà nella data canonica di fine aprile – inizio maggio, perché il Comitato Direttivo de L’Ente Mostra ha deciso di organizzare l’evento un po' più avanti, con la consapevolezza che la situazione sanitaria si possa evolvere per il meglio. Il doppio appuntamento rappresenta un segnale importante sulla voglia di ripartire dopo questo lunghissimo periodo di restrizioni e sulla necessità di dare il giusto spazio a un settore, quello dell’artigianato di qualità e delle eccellenze del fatto a mano Made in Italy, che da sempre caratterizza la manifestazione.

Il via dell’edizione di giugno coincide tra l’altro con la Festa della Repubblica, data fondamentale nella storia italiana e simbolo di rinascita. Il 2 giugno sarà nel 2021 una giornata speciale anche per la Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana che riaprirà i battenti per ospitare nelle tradizionali botteghe del centro storico di Anghiari, uno dei Borghi più belli d’Italia, le esposizioni degli artigiani partecipanti. Nel pieno rispetto di tutte le normative sulla tutela della salute previste ovviamente, perché la sicurezza resta la base fondamentale. Gli artigiani hanno già espresso la loro disponibilità e il loro entusiasmo per questo doppio appuntamento, a conferma di quanto la Mostra di Anghiari sia importante per l’intero settore. Un doppio evento e un doppio segnale di ripartenza, a livello morale ed economico, ma anche per i tanti visitatori che potranno passeggiare in sicurezza per le vie del paese vivendo la “magica” atmosfera della mostra e di un centro storico suggestivo e affascinante.

La manifestazione è organizzata dall’Ente Mostra Valtiberina Toscana, con la collaborazione della Camera di Commercio di Arezzo, della Regione Toscana, della Provincia di Arezzo, del Comune di Anghiari, della Confartigianato Imprese Arezzo, di CNA Arezzo, dell’Associazione Pro-Anghiari e della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo.

Il programma e i dettagli delle due edizioni saranno illustrate nel corso delle prossime settimane, ma la prima importante novità riguarda l’intenzione di realizzare una “esposizioni online”, nella pagina Facebook della Mostra, attraverso brevi video effettuati dagli artigiani stessi. Un modo concreto per mettere in risalto le eccellenze dei loro lavori.