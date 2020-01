Arezzo 9 gennaio 2020 - Auto e moto d'epoca ad Arezzo Fiere sabato e domenica con Arezzo Classic Motors. I centodieci anni dell’Alfa Romeo, le auto della Polizia, le 124 Fiat, un rassegna sulla Simca, le quattro ruote, i 50 anni del Fantic Motor Caballero sogno di tantissimi ragazzi della generazione anni Sessanta e Settanta, la Mille Miglia, aree espositive, accessori, pezzi di ricambio per tutti gli amanti e i collezionisti di auto d’epoca. Sabato 11 e domenica 12 gennaio ad Arezzo Fiere arriva Arezzo Classic Motors, punto di riferimento per il centro Italia del motorismo storico. Tante le novità di questa edizione, come detto si celebrano i 110 anni dell’Alfa Romeo “tra sport e stile”, in programma una mostra dedicata al passato sportivo della pilota Rossella Labate, l’esposizione di vetture anteguerra e modelli anni ’50 e ’60, la mostra curata da Lorenzo Marzullo e Davide Zappalorto con pezzi che hanno fatto la storia sportiva e del design. Ci saranno veicoli Alfa Romeo provenienti dal Museo delle auto della Polizia di Roma e verrà esposta la nuova Giulia Veloce turbo Q4, 2.0 in dotazione alla Polizia Stradale di Roma.

Il Registro Storico Fiat ricorderà il modello storico 124 coupè, spider e Abarth. Il Club Saracino, patrocinatore dell’evento, dedicata una sezione alle “Instant Classic”, le vetture oggi già storiche che diventeranno d’epoca, un’area sarà dedicata alle Simca. Annunciate una retrospettiva del Fantic Motor Caballero che compirà i 50 anni e l’esposizione della riminese Bimota. Sabato mattina inaugurazione e presentazione dei libri “La nostra Urbanina. Avanguardia d’altri tempi”, la prima auto elettrica omologata per la produzione in serie nata in Toscana, in una villa del ‘700, nel 1965, e “Sulle strade della Mille Miglia” libro fotografico di Attilio Facconi. Sabato mattina saranno ospitati gli studenti degli Istituti Tecnici della città e domenica dopo le 14 speciale pacchetto per le famiglie in cui pagheranno solo gli adulti. Orari di apertura sabato 8,3 –19, domenica 8,3 –18. Ingresso 12 euro.