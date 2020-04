Pisa, 29 aprile 2020 - Torna #ioleggopisano, è la volta di Samantha Macchia.

Chi è - Mi chiamo Samantha Macchia sono nata e cresciuta a Pisa 46 anni fa, sposata da 23 anni con Massimo (fidanzati praticamente da sempre) abiamo due figli di 18 e 13 anni. Lavoro come impiegata amministrativa in un'azienda, ma le mie passioni sono la cucina, in particolar modo la pasticceria e la scrittura, che costituisce il mio piccolo sogno nel cassetto. Lettrice onnivora e accanita fin dalla tenera età, proprio da piccola, mi piaceva comporre poesie e racconti che però si sono persi negli anni. Avevo poi abbandonato l'esercizio di scrivere perché troppo “presa” dalla vita di tutti i giorni che assorbiva tutte le mie energie. Qualche anno fa ho iniziato quasi per caso la stesura del mio primo romanzo "Ali in gabbia" pubblicato con la casa editrice Lettere Animate, mentre nel 2018 è arrivato il sequel "Mai più senza me". Si tratta di due storie atipiche perché affrontano il delicato tema della violenza contro le donne, sfiorando i contorni del giallo psicologico. Oltre alla pubblicazione di questi due romanzi, ho partecipato a diversi concorsi letterari sfociati nella stampa di alcuni racconti, di cui l'ultimo su un'Antologia edita dalla Senso Inverso Edizioni. Da poco collaboro con il magazine on line "La gazzetta del Gusto". Sono una delle socie fondatrici di "Wewrite", sezione letteraria creata all'interno dell'associazione “I Cavalieri” con lo scopo di promuovere e divulgare la scrittura, in particolare quella femminile.

L’ALTRA FACCIA

Spengo con sgomento la televisione. Ogni sera, alla stessa ora, da un mese a questa parte, una conferenza stampa ci informa di morti, guariti e nuovi contagi di questa impensabile pandemia. Nessuno poteva immaginare quello che è accaduto, le terapie intensive che non bastano, il distanziamento sociale, l’isolamento, le persone che muoiono sole, lontane anche dagli affetti più cari. Sono spaventata, sono addolorata per tutte quelle morti, sono triste perché non posso vedere i miei genitori.

Per il resto in realtà per me non è cambiato molto. La gabbia dorata in cui mio marito mi ha rinchiusa era qui già prima di tutto questo disastro e sarà qui anche dopo, a meno che io non faccia qualcosa.

Mi guardo distrattamente nello specchio del salone, del SUO salone, in questa casa che non sono mai riuscita a sentire mia.

Solo quando parlo con questa immagine riflessa riesco ad ammettere quello che gli ho permesso: ha voluto che lasciassi il lavoro, mi ha allontanata da tutti, mi vesto come vuole lui, esco solo quando e con chi vuole lui, la maggior parte delle volte solo quando c’è lui. Non so come sia iniziato tutto questo. Sembravano dolci attenzioni, sembrava volermi proteggere, coccolare, tenere come una cosa preziosa.

Ma le cose preziose non si picchiano, e lui lo fa. Non si umiliano, e lui lo fa. Non si POSSEGGONO, e lui lo fa.

L’unica cosa che porta un po’ di sole nella mia vita è il mio volontariato nell’associazione che frequento e adesso, ho una ragione in più per andare lì due volte alla settimana: il più bel paio di occhi neri che io conosca e che appartengono ad un nuovo volontario, un uomo stupendo, che mi ha sconvolto la vita. Mi rispetta, sta a distanza, anche se è una fatica per entrambi, ma a me basta vederlo, averlo vicino, per sognare un futuro diverso, per capire che l’amore non è arroganza e prepotenza, per respirare… almeno il martedì e il giovedì.

Ecco, questo è quello che la quarantena mi ha tolto davvero: il respiro.

L’unico lato positivo è che mio marito è un medico, un chirurgo di grande fama, a dire la verità, e in questo folle momento è occupato in ospedale quasi a tempo pieno, giorno e notte, con turni massacranti. E’ una cosa che non capirò mai, questa sua doppia personalità: salva vite ogni giorno, per poi rovinare la mia, con accessi di rabbia che sfociano in schiaffi al minimo diverbio. Sembrano due persone diverse che vivono nello stesso corpo, davvero. Poi chiede scusa, sempre. E io lo perdono, sempre. Resto legata a lui per riconoscenza, per convenzione,per non deludere gli altri. Mi sento così stupida in quei momenti.

Adesso mi sento anche cattiva, perché nello stesso tempo questo maledetto virus devo anche ringraziarlo: mi ha in un certo senso “alleggerita”, perché per paura del contagio lui non mi tocca da quando l’epidemia è arrivata qui in Toscana. Eppure, visti da fuori sembriamo perfetti. Distolgo lo sguardo dallo specchio, il pensiero che mi ha attraversato ora ha sconvolto anche me. Sono morti tanti medici, infermieri, professionisti che hanno dato la vita per combattere questa nuova malattia, cosa proverei se succedesse a mio marito?

Sento il cancello elettrico, l’auto che rientra. Sarà stanco, vorrà farsi una doccia e io dovrò accoglierlo come si deve, farmi trovare carina, truccata e pettinata, perché anche in casa la moglie del grande chirurgo deve tenere un certo decoro. Gli preparerò il suo scotch preferito e mi dovrò interessare alla sua giornata. L’ empatia verso le vite che salva sarà l’unico momento in cui non dovrò fingere.

Poi gli racconterò la mia giornata. Sempre la stessa. Libri, fiori, passeggiate in giardino, televisione, chiamata quotidiana con mia madre, un vero divertimento… E dovrò stare attenta! Al tono che utilizzo, alle parole che scelgo, a non lamentarmi. Scatenerei la sua ira e non si sa mai dove possa andare a finire quando si arrabbia. Fino ad ora ci sono state urla, bicchieri infranti, schiaffi e strette micidiali intorno ai polsi e al mio collo. Ma la prossima volta che farà?

Quando perde le staffe è sempre peggio, mi fa paura, sono terrorizzata all’idea che non riesca a fermarsi.

Eppure, resto. Resto e sto zitta. Resto e perdono. Sempre attenta a non deluderlo. Mai.