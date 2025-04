Pisa, Luca Arnaù presenta il romanzo ‘Gli Arcani di Leonardo’

Firenze, 1 aprile 2025 - Il 5 aprile Luca Arnaù sarà a Pisa per una data del suo book tour che lo ha portato in tutta Italia per la presentazione del mio nuovo romanzo “Gli Arcani di Leonardo” uscito lo scorso novembre in tutte le librerie italiane per AltreVoci Editori. Si tratta del terzo capitolo delle indagini di Leonardo da Vinci investigatore che è cominciata nel 2021 con il best seller Le Dieci Chiavi di Leonardo (Newton Compton) arrivato al primo posto nelle classifiche di vendita contemporaneamente in quattro categorie di Amazon (“gialli e thriller”, “thriller storici”, “narrativa italiana” e “kindle store”), tradotto in 16 Paesi (tra cui Francia, Canada, Belgio etc). E proseguita nel 2022 da L’Enigma di Leonardo, sempre per Newton Compton. Una trilogia che diventerà presto una serie tv per una delle maggiori piattaforme di streaming internazionali. Gli Arcani di Leonardo ha toccato il terzo posto in classifica tra i thriller storici su Amazon e il primo posto assoluto tra i thriller per quanto riguardia l’audiolibro pubblicato da Audible, sopra scrittori prestigiosi come Valerio Manfredi e Ken Follet. Luca Arnaù è giornalista, sceneggiatore e autore per Newton Compton, AltreVoci Edizioni e Mursia Editore. Sinossi del libro. Anno Domini 1483, Firenze. La città del Magnifico, Lorenzo de' Medici, è scossa da una serie di delitti raccapriccianti, che gettano un'ombra oscura sulla vita dei suoi ignari abitanti. Un predatore spietato caccia bambini innocenti, lasciando nelle loro bocche le carte degli Arcani Maggiori. Anche un prete viene brutalmente assassinato: sul suo corpo viene trovato un messaggio criptico che solo la mente più brillante di Firenze può decifrare. Leonardo da Vinci, giovane e geniale inventore, con l'aiuto del suo fedele assistente Bencio e del misterioso Isaac Demetrius, guardiano del mortuario della Signoria, si dovrà addentrare in un labirinto di paure, intrighi, tradimenti e oscuri segreti. In una città in preda alla paura e alla superstizione, tra duelli all'ultimo sangue, inseguimenti mozzafiato nei vicoli oscuri di Firenze e colpi di scena inaspettati, Leonardo dovrà affrontare non solo l'assassino dei Tarocchi, ma anche le sue stesse paure e dubbi. Riuscirà a decifrare il codice nascosto e a fermare la scia di sangue prima che la fine sopraggiunga? La presentazione sarà affidata al giornalista Luca Varani. L’appuntamento è per il 5 aprile alle ore 17,30 presso la libreria Erasmus di piazza Cavallotti 9. Parleremo del mio giovane Leonardo Da Vinci, di indagini nel Rinascimento, di avventure storiche, ordini di monaci guerrieri e terribili assassini medioevali.

