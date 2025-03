Marzo delle donne a Pisa: al via un ricco calendario di iniziative

Pisa, 3 marzo 2025 - Presentazioni di libri, conferenze, visite guidate, incontri e spettacoli. Sono tante le iniziative che il Comune di Pisa, in collaborazione con il Consiglio cittadino per le Pari Opportunità, ha organizzato nel cartellone “Marzo delle donne”. La rassegna di eventi si protrae oltre la data dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, e proseguirà fino al prossimo 10 maggio.

Iniziative per il "Marzo delle donne"

«Il mese di marzo – dichiara l’assessore alle Pari Opportunità, Gabriella Porcaro – è un’occasione importante per riflettere insieme sui diritti, le conquiste e le sfide ancora aperte per le donne nella nostra società. Con questo cartellone affrontiamo tematiche cruciali come la medicina di genere e il femminicidio. Promuoviamo la cultura del rispetto e della prevenzione.

Parleremo anche del ruolo delle donne nelle Stem e nell’arte. Con Soroptimist, esamineremo la Carta Etica nello Sport, per contrastare la discriminazione e promuovere pari opportunità. Quest'anno dedicheremo spazi pubblici a donne che hanno dato un contributo determinante alla cultura, alla scienza e all’innovazione nella nostra città. Ricordo infine che l'8 marzo Palazzo Blu aprirà gratuitamente il museo a tutte le donne, celebrando il loro ruolo nell’arte.

Con queste iniziative – conclude l’assessore – vogliamo costruire un futuro più equo, dove le donne vedano pienamente riconosciuti il loro valore e le loro capacità».

Contributo del Consiglio cittadino per le Pari Opportunità

«Gli eventi in calendario – spiega Silvia Silvestri, presidente del Consiglio cittadino per le Pari Opportunità – spaziano su vari temi, dalla salute alla formazione, dai diritti alla cultura, dall’uguaglianza di genere alla lotta contro la violenza attraverso convegni, cineforum, presentazione di libri, visite guidate alle mostre e incontri online. È di particolare orgoglio il fatto che anche associazioni non facenti parte del Consiglio abbiano presentato i loro progetti, arricchendo il calendario degli eventi.

Garantire e promuovere la partecipazione, offrire occasioni di conoscenza e approfondimento è il primo risultato del lavoro che impegna il Consiglio nella ricerca di argomenti coinvolgenti. Questa rassegna è il frutto dell’impegno disinteressato, gratuito e appassionato di tutte queste realtà cittadine».

Eventi principali in calendario