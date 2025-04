Maggio sulle Mura tra vini al tramonto e danza

Pisa, 29 aprile 2025 – Maggio mese ideale per una passeggiata sulle Mura di Pisa, alla scoperta della città dall'inedita prospettiva dall'alto tra le bellezze monumentali di piazza dei Miracoli e angoli nascosti tutti da esplorare. Il camminamento in quota è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, compreso il nuovo accesso del Bastione del Parlascio, luogo dove viaggiare nel tempo tra storia ed arte. Tanti gli eventi speciali in programma per vivere il monumento in mille maniere diverse e apprezzarlo sotto differenti punti di vista. Venerdì 2 maggio tutto esaurito per le proiezioni in notturna delle Mura di Pisa Night Experience con lo speciale Seconda Guerra Mondiale dedicato al periodo della Resistenza e della Liberazione della città.

Domenica 4 maggio appuntamento per grandi e piccini con il laboratorio 'I codici medievali', che riporta a quando i manoscritti erano delle vere e proprie opere d'arte con capilettera miniati ed illustrazioni. I piccoli visitatori, dopo un'introduzione sulla storia delle Mura e sulla scrittura dell'epoca, si immedesimeranno amanuensi imparando a rilegare pagine con fogli pergamenati ed a realizzare lettere riccamente ornate, utilizzando anche piume d'oca. Alla fine, bambini e accompagnatori potranno continuare la visita sulle Mura fino a raggiungere piazza dei Miracoli. Per bambini da 7 a 11 anni, con adulto accompagnatore, dalle 16 al Bastione del Parlascio, 5 euro a bambino, 3 euro per accompagnatore.

Dopo la mostra 'Paesaggi ideali e figure di donna' dell'artista contemporaneo Lanfranco Cionna visitabile fino al 4 maggio, da venerdì 9 maggio il Bastione del Parlascio ospiterà l'esposizione“Libro d’artista” con cinquanta lavori, in buona parte opere di Silvia Fossati e Anna Maria Masoni. Opere d’arte che rompono gli schemi dell’oggetto libro, combinando linguaggi artistici e materiali diversi: libri con pagine di latta, copertine serrate con bulloni, in vetro soffiato, con sabbia, caratteri da stampa inusuali, collage, e tante altre tecniche.

Sabato 10 maggio Mura botaniche, visita guidata speciale condotta dal personale dell’Orto e Museo Botanico che permetterà di approfondire la conoscenza della flora urbana dai famosi capperi agli arbusti, passando per tutte quelle piante che crescono nelle immediate vicinanze. Appuntamento alle 15 al punto di accesso di Torre Piezometrica, arrivo in piazza dei Miracoli per proseguire nell’Orto Botanico, biglietto a 9 euro che comprende l’accesso alle Mura e all’Orto Botanico.

Un aperitivo tra arte e cultura: venerdì 16 maggio Mura di Pisa e Fisar propongono 'Walls & Wine'. A partire dalle 18 visita guidata sul monumento con partenza da Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli tra le bellezze monumentali e arrivo al Bastione del Parlascio con vista Bagni di Nerone. Sulla terrazza all'aperto aspettando il tramonto degustazione di vini del territorio. Biglietto a 15 euro a persona comprensivo di ingresso alle Mura, guida e degustazione di due calici.

Martedì 20 maggio anche le Mura di Pisa si preparano ad accogliere il Giro d'Italia. Il monumento omaggia la corsa rosa con due spettacoli in quota: alle15, 16 e 17 “La vita è in Rosa, la vita è una ruota”, a cura Movimentoinactor, una danza con ampi teli del colore che caratterizza la competizione; alle 17.30 i musicisti de “I Marilyn” suoneranno uno dei loro brani.

Sabato 24 maggio 'Le Mura nella storia', visita guidata a cura della Compagnia di Calci e di GuideinPisa per esplorare la città dall'alto e conoscere le vicende che hanno caratterizzato nel corso dei secoli sia la cinta muraria sia le chiese, le fabbriche ed i monumenti di piazza dei Miracoli. Ritrovo e partenza alle 15 dalla salita in piazza delle Gondole, antico porto cittadino. Biglietto intero di 15 euro comprensivo di guida e ingresso alle Mura.

Infine da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno il Bastione del Parlascio, in occasione della manifestazione 'Pisa cat friendly', ospiterà una mostra artistica di Mauro Cristofani dedicata ai gatti. Sabato 31 maggio dalle 21.30 visita speciale 'Gatti sotto le stelle': a partire dal Bastione del Parlascio introduzione sui gatti nella storia e a seguire visita in notturna fino a piazza dei Miracoli. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito www.muradipisa.it.