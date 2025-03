Casciana Terme, va in scena lo spettacolo per bambini Biancaneve

Casciana Terme (Pisa), 8 marzo 2025 - Sarà uno spettacolo di teatro danza per bambini e ragazzi, ma anche per adulti e famiglie, quello in programma domenica 9 marzo alle ore 17 al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste, a Casciana Terme (Pisa), in Viale Regina Margherita 11. Qui, la Compagnia Giardino Chiuso presenta ‘Biancaneve’, tratta da “Biancaneve” dei Fratelli Grimm. Con Laudomia Delli Guicciardini e Patrizia de Bari che cura anche la coreografia. Regia di Tuccio Guicciardini. Video e scene di Andrea Montagnani.Con l’interpretazione - voce off - di Carla Tatò, Premio Ubu alla carriera 2024. In seno alla stagione teatrale edizione numero dodici della città di Casciana Terme (Pisa) che per il 2024/2025 va sotto il titolo “L’arrivo della stagione incredibile”. Progetto sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari. Direzione artistica Andrea Kaemmerle. Lo spettacolo. La compagnia Giardino Chiuso propone la rivisitazione della famosa favola “Biancaneve” nell’ultima e più famosa versione dei Fratelli Grimm, cercando di mantenere intatta la sua morale e il suo percorso narrativo. Biancaneve è il secondo lavoro tratto dalla raccolta Le fiabe del focolare dei F.lli Grimm, dopo lo spettacolo Cappuccetto Rosso, con l’intenzione di completare una trilogia. La scelta di mettere in scena ‘Biancaneve’ utilizzando e sperimentando vari linguaggi che il teatro sa offrire, innesca immediatamente quella empatia, specialmente nei piccoli spettatori, unica nel suo genere, senza filtri, diretta e immediata, viva. Parola, movimento, video, luci, musica accompagnano lo spettatore in un viaggio fantastico, magico. La danza, in particolare, con la sua facoltà di sintesi, restituisce una narrazione che apre all’immaginazione e all’interpretazione. «Nella stagione – spiega Andrea Kaemmerle, direttore artistico di Guascone Teatro e del Teatro Verdi - si spazia da grandi eventi internazionali, artisti conosciuti in tutta Italia, Teatri Stabili, giovani compagnie lanciate nei festival di mezza Europa, concerti, opere liriche, prime nazionali e spettacoli di danza, commedie classiche, stand up d’avanguardia ed ovviamente le domeniche del teatro per bambini e famiglie”. Biglietti: 7,00 euro adulti, 5 euro bambini fino a 12 anni. Merenda offerta a tutti i bambini e le bambine. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 e 3203667354. Tutto il programma e le informazioni della stagione sul sito di guasconeteatro.