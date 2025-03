Casa della donna di Pisa: gli appuntamenti intorno all’8 marzo

Pisa, 3 marzo 2025 – Molti eventi alla Casa della donna di Pisa intorno all’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, tra presentazioni di libri, tavole rotonde sulla salute, spettacoli teatrali e interessanti approfondimenti e, sabato 29 marzo alla Casa della donna, “La voce delle donne Iraniane: rompere il silenzio con il Canto”, a cura della Comunità iraniana di Pisa. “Marzo 2025 coincide anche con l’inizio di una serie di incontri dedicati alla salute di genere, un argomento che è nostra intenzione approfondire su più fronti”, sostiene Ketty De Pasquale, presidente della Casa della donna.

“Studi scientifici hanno dimostrato che le differenze tra uomo e donna influiscono sul percorso di cura, non dimentichiamo che i farmaci sono stati e sono testati prevalentemente sulla popolazione maschile. Saranno con noi esperte di medicina di genere, ginecologia, cardiologia. Prima di chiudere voglio ricordare, oltre l’appuntamento dell’8 marzo alla Casa della donna e l’inaugurazione, del 30 marzo, a San Rossore, per ricordare le nostre amiche che non ci sono più, la presentazione, il 15 marzo, di "L'autodifesa delle donne. Pratiche, diritto, immaginari nella storia", un libro importante di storia femminismo che affronta il tema della violenza sulle donne in un’ottica multidisciplinare”. Il programma completo è reperibile anche sul sito www.casadelladonnapisa.it. Le attività inizieranno giovedì 6 marzo, alle 15.30 alla Casa della donna con Ilaria Tagliaferri, coordinatrice rivista Liber, Fausto Boccati, libraio e formatore e Cecilia Caleo, formatrice che parleranno delle rappresentazioni di genere nella letteratura young adult, la letteratura per le giovani e per i giovani. Venerdì 7 marzo, alle 17 al Circolo ARCI Alberone, importante incontro sulla salute e medicina di genere con Mojgan Azadegan, responsabile del centro di coordinamento aziendale e regionale sulla medicina di genere e Maria Teresa Caputo, cardiologa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Primo appuntamento di un ciclo dedicato alla salute di genere.

Sabato 8 marzo, dalle 10 alle 18.30, l’appuntamento è alla Casa della donna. La mattinata sarà dedicata alla riflessione sullo sciopero femminista e sul significato che questa giornata ha per le donne e sulle battaglie che l'hanno costituita. Pranzo collettivo e, nel pomeriggio, laboratori artistici e letterari. Lo stesso giorno, dalle 10 alle 12, evento all’interno del carcere Don Bosco organizzato dal laboratorio di scrittura creativa della Casa della donna e da altre associazioni che gestiranno laboratori di flamenco e di teatro. Mercoledì 12 marzo, alle 16.30, al Circolo ARCI Alberone, in collaborazione con il Cepell, presentazione del libro “Little girl” di Alice Keller, altro contributo per la conoscenza di una letteratura dedicata alle giovani generazioni che mette in discussione gli stereotipi. Sabato 15 marzo, alle 17, alla Casa della donna, "L'autodifesa delle donne" a cura di Simona Feci e Laura Schettini (Viella, 2024), le curatrici e Alessandra Chiricosta, una delle autrici, ne parleranno con la storica Cristina Galasso e la coordinatrice del Centro Antiviolenza, Francesca Pidone. Domenica 16 marzo, alle 17.30, al Circolo ARCI di Campo, in collaborazione con l’associazione Il Gabbiano e Le Beffe teatro, andrà in scena lo spettacolo teatrale “NON SARÒ TUA!... Storia di donne di fronte al rifiuto”: Artemisia Gentileschi, con Daniela Bertini, testo di Annick Emdin e Stefano Benedetti, regia di Alessandro Pelligra e Franca Viola, con Paolina Morescalchi, testo di Alessandro Pelligra, regia di Salvatore Pagano. Sabato 22 marzo, dalle 11 alle 19, alla Casa della donna, mercatino femminista, azione concreta per prendersi cura dell’ambiente attraverso il riuso. Domenica 23 marzo, alle 17.30, al Circolo ARCI di Nodica, presentazione del libro “La metamorfosi del corpo femminile: la Menopausa” (Carmignani Editrice, 2025), un testo dove le donne raccontano le loro esperienze, con Micol Carmignani, editrice femminista. Secondo appuntamento del ciclo dedicato alla salute di genere Giovedì 27 marzo, alle 18, alla Casa della donna, “Il tempo di mezzo, corpo e mente che cambiano” con Barbara Del Bravo, ginecologa e ostetrica. Terzo appuntamento del ciclo dedicato alla salute di genere. Sabato 29 marzo, alle 17, alla Casa della donna, “La voce delle donne Iraniane: rompere il silenzio con il Canto”, a cura della Comunità iraniana Pisa.