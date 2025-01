La tradizione del “tuffo” dell’Epifania a Pisa. Attesi oltre 300 bagnanti

Pisa, 5 gennaio 2025 – Conto alla rovescia per il tradizionale “tuffo di Befana“ a Marina di Pisa. Il ritrovo per tutti i partecipanti è previsto in piazza Sardegna alle 11 per le iscrizioni cui seguirà, alle 11.45, l’arrivo della Befana Avis con i dolci per i bambini e alle 12 il primo bagno dell’anno. Questa iconica iniziativa è giunta alla sua 17esima edizione, consolidando una tradizione che vuole essere un richiamo all’unità, alla condivisione e all’universalità del dono, è organizzato da Avis comunale di Pisa in collaborazione con Amici del mare di Livorno, Croce Rossa italiana, Pubblica Assistenza e Croce Azzurra del Litorale con la collaborazione del Comune di Pisa. I partecipanti sono cresciuti negli anni: sono passati dalle poche decine di amici livornesi e pisani del 2009 agli oltre 300 del 2023 e arrivano da diverse zone della Toscana. Il “gemellaggio” con gli “Amici del Mare” di Livorno, da cui partì l’iniziativa marinese, accresce la manifestazione di un particolare significato rivolto alla condivisione del mare d’inverno. In quest’ambito l’arrivo della befana e la distribuzione delle calze di AVIS contribuisce ad amplificare la portata geografica dell’iniziativa. E ci saranno premi per il gruppo più numeroso, il più giovane e il più maturo.

E’ in programma per domani anche la “Rievocazione della Befana del vigile urbano e del Vespa Club”, iniziativa patrocinata da Comune di Pisa, Polizia Municipale di Pisa, Vespa Club d’Italia, Vespa Club Pisa, Ape Club Italia – Sezione di Pisa e con il contributo di Gianfaldoni Giocattoli, Hobby Centro e Scuderia Kinzica. Questo il programma: alle 9.30 inizio concentramento partecipanti e veicoli storici in piazza XX Settembre - Lungarno Gambacorti con i “Clown Dottori” dell’associazione Ridolina; alle 10 inizio raccolta doni e giocattoli insieme alla Befana e all’Agente in uniforme d’epoca, da consegnare ai piccoli degenti dello “Stella Maris Calambrone” e “Oncoematologia Pediatrica AOUP Pisa”; alle 11.30 sfilata dei veicoli d’epoca in città con scorta agenti di Polizia Municipale in motocicletta: alle 12 inaugurazione del ’Bosco dei nuovi nati’ a Calambrone. Arrivo della Befana e distribuzione di dolcetti.