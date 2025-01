Toscana, arriva la Befana: tutti gli eventi per festeggiare la “vecchietta”

Firenze, 3 gennaio 2025 – Anche quest’anno in Toscana è molto ricco il programma per festeggiare l’Epifania. Sono tanti gli eventi in tutta la regione, previsti per domenica 5 e lunedì 6 gennaio: in molti comuni atteso l’arrivo della befana, distribuzioni di calze e dolcetti e intrattenimento per grandi e piccini.

Ecco gli appuntamenti da non perdersi.

Nella città di Firenze torna il tradizionale appuntamento della calata della befana con ingresso libero e gratuito. In piazza della Repubblica si terrà l’evento “Dall'alto arriva la Befana” lunedì 6 gennaio 2025, alle 11.30. La befana, accompagnata dalle sue aiutanti, scenderà dall'Arcone di piazza della Repubblica, offrendo uno spettacolo suggestivo per grandi e piccini. Al termine della performance le sue aiutanti distribuiranno caramelle e dolcetti. Numerosi sono anche gli eventi nei vari quartieri della città.

A Signa si rinnova l’appuntamento della festa della befana, organizzata dalla Pro Loco Signa APS in collaborazione con il Comune e la Pubblica Assistenza di Signa. L’evento avrà inizio alle 14.30 con l’arrivo della befana che distribuirà le calze. Ci saranno giochi e intrattenimento per bambini.

Nel comune di Londa nel pomeriggio dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, è in programma il presepe vivente. L'appuntamento è in piazza della Repubblica alle 17.30. Lungo il greto del fiume Rincine, il pubblico potrà godersi lo spettacolo della rievocazione religiosa dalla balaustra della piazza. Durante la rappresentazione del presepe ci sarà anche l'arrivo dei Re Magi a cavallo e della befana che porterà tante caramelle per i bambini.

Alla stazione di San Piero a Sieve, per festeggiare l’Epifania, è atteso l’arrivo del “Treno della befana”, il tradizionale treno a vapore che da Firenze raggiungerà San Piero a Sieve. All’arrivo, previsto per le 12.01, si terrà un rinfresco offerto dalla Pro Loco e intrattenimento per tutti. Il programma prosegue alle 13.30 con una passeggiata di livello medio con visita all’esterno della Fortezza Medicea; alle 15 doppio appuntamento: visita guidata alla Pieve e tombola organizzata a Villa Adami. Per concludere alle 16.30 il “Treno della befana” ripartirà in direzione Firenze. Per tutta la giornata in via Provinciale si terrà il “mercatino svuota cantina”.

A Vitolini, una frazione del comune di Vinci, anche quest’anno si terrà l’evento “Un girotondo con la befana”. Alle 16 la befana si calerà dal campanile di piazza della Chiesa e distribuirà la calza ai bambini. In programma anche l’allestimento di un presepe vivente e per finire sarà acceso un grande falò al centro della piazza. Durante la manifestazione si potranno gustare bomboloni caldi, vin brulé, cioccolata calda e altro ancora.

Nel comune di Montespertoli il 6 gennaio dalle 15.30 alle 19.30 si festeggerà l’Epifania in piazza, con spettacolini e calze per tutti i bambini, offerte da Chianti Banca.

A Empoli lunedì 6 gennaio , appuntamento alle 16.30 in piazza Farinata degli Uberti dove tra sorprese e musica si animerà tutta la piazza intorno alla fontana del Pampaloni, al grande Albero specchio, alla Giostra dei cavalli e alla bellissima Collegiata di Sant’Andrea. Alle 16.30, il corteo dei Magi, a cura della Compagnia di Sant’Andrea-Volo del Ciuco con partenza dal palazzo delle Esposizioni. Dopo ci sarà la parata delle Befane, dei Befani, delle Befanine e dei Befanini. Alle 17, piazza Farinata degli Uberti: si accende la festa e la piazza si trasformerà in un palcoscenico di animazione, con giochi, musica e ospiti. I bambini potranno divertirsi con le mascotte, con il ciuchino Empolino in testa, che gireranno per le vie del centro. E si arriva al momento clou, alle 18, la calata della Befana che verrà ‘salvata’ dai Vigili del Fuoco distaccamento Empoli.

Nel comune di Roccalbegna arriva la befana il 5 gennaio alle 19 in piazzale Albegna. Come da tradizione ci saranno schiaccini, polenta di castagne, bruschette e tanto altro, ma soprattutto le calze per i più piccoli

A Massa Marittima, sabato 4 gennaio è previsto l’arrivo della befana a partire dalle 17.30 nel centro storico della città, un evento organizzato dal terziere di Borgo. Domenica 5 gennaio invece consegnerà i doni ai bambini del terziere a partire dalle 16

Domenica 5 gennaio la befana arriva anche a Sticciano, una frazione del comune di Roccastrada, a partire dalle 15.30 nella struttura Polivalente. Sono previsti giochi, merenda e distribuzione delle calze per i bambini. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Sticciano in collaborazione con Unicoop Tirreno.

Nel comune di Castel del Piano la befana arriverà lunedì 6 gennaio alle 16.30 in piazza Garibaldi. Nel pomeriggio sono previste animazioni per bambini con giochi, musica, dolciumi e con la partecipazione di Fifinella, che organizzerà uno spettacolo di magia comica.

A Pitigliano il 6 gennaio alle 16 la befana arriverà alla casa di Babbo Natale; alle 17.30 invece ci sarà il concerto della banda Verdi al Teatro Salvini.

Nel comune di Buti si terrà l’evento “Le Befane scendono dai monti e… dal campanile” domenica 5 gennaio in piazza XXV aprile alle ore 18.30. Un appuntamento da non perdere, organizzato dal

Comitato Festa Chiesina La Croce.

A Soiana, frazione del comune di Terricciola arriva la befana il 5 gennaio. La giornata di festa è ricca di eventi: inizierà alle 11 con il mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato; in seguito a partire dalle 12 i banchi dello street food offriranno prelibatezze per tutti i gusti; e per concludere dalle 16.30 alle 18 ci sarà lo spettacolo di fuoco “Fiamme in Favola” alle 16:30 e alle 18:00, con le esibizioni di Giada (Fire Aida). L’ingresso all’evento è gratuito.

Il programma natalizio nel comune di Vicopisano terminerà lunedì 6 gennaio in piazza Cavalca con l’arrivo della befana a bordo di un fuoristrada che porterà calze, divertimento e tanti dolciumi per tutti i bambini.

A Bettolle, una frazione del comune di Sinalunga, domenica 5 gennaio ci sarà il presepe vivente recitato da piazza Garibaldi e per le vie del centro storico. Dalle 16 alle 19, si potrà assistere al suggestivo presepe vivente recitato a cura della Compagnia teatrale Bucchero. Inoltre vi saranno anche animazione per grandi e piccini con Babbo Natale e la Befana, stand gastronomici di street food, i presepi dell'associazione le Rondini e molto altro. L'ingresso è gratuito.

Nel comune di Montalcino lunedì 6 gennaio, dopo la celebrazione delle sante messe dell’Epifania – alle 10 all’Abbazia di Sant’Antimo e alle 11.30 alla Chiesa di Sant’Egidio – nel pomeriggio, alle 16, si terrà in piazza del Popolo la tradizionale tombola dell’Epifania a cura della Misericordia di Montalcino. Alle 18.30 invece arriverà la befana, evento organizzato dalla Pro Loco di Montalcino.

Anche nello storico borgo di San Gimignano il 6 gennaio, ci saranno eventi per festeggiare l’Epifania. Dalle 16 la Befana e Babbo Natale intratterranno i più giovani, anticipando l'inizio del Carnevale di San Gimignano che sarà il 28 gennaio e si protrarrà per tutto febbraio.

Lunedì 6 gennaio torna il tradizionale appuntamento con l’Epifania e la vecchietta più famosa del mondo. “La Befana vien di fretta pedalando in bicicletta” è il titolo dell’evento dedicato ai più piccoli che si svolgerà a partire dalle 15 nelle vie del centro storico di Rapolano Terme. L’evento è aperto a tutti ed è organizzato grazie all’impegno degli abitanti dello stesso centro storico.

A Pistoia moltissimi sono gli eventi organizzati tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio per festeggiare l’Epifania. Il 5 gennaio dalle 11 alle 18.30 in piazza San Bartolomeo sarà organizzato un gioco dell’oca vivente e alle 15 inizierà una caccia al tesoro su San Jacopo e il Cammino di Santiago. Alle 19 nella Sala Maggiore del Palazzo comunale si terrà uno spettacolo di musiche e danze rinascimentali con il gruppo di ballo storico “L’Aura” di Castellina, accompagnati da un ensemble della Filarmonica Borgognoni. Il programma di lunedì 6 gennaio prevede: alle 10 partirà da piazza San Francesco il corteo storico che, snodandosi per le vie principali della centro città, accompagnerà i tre Re Magi presso la Cattedrale di San Zeno, dove questi presenteranno i loro doni ai piedi del presepe allestito nella Cripta. Alle 11 seguirà la santa messa del giorno dell’Epifania. Dalle 16 alle 18 in Piazza del Duomo ci sarà la befana dei vigili del fuoco. Inoltre sarà aperta tutto il giorno la casa di Babbo Natale.

Giunge alla sua 15esima edizione l’iniziativa “La Befana della solidarietà” promossa dalla Cisl FP di Pistoia in collaborazione con l’ex campionessa del Mondo di ciclismo Edita Pucinskaite e l’AVIS Bike Pistoia. L’ex ciclista lituana domenica 5 salirà infatti anche quest’anno in sella alla propria bicicletta, travestita da Befana, per regalare un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, portando loro dolci e caramelle.

Domenica 5 gennaio a Serra Pistoiese, frazione del Comune di Marliana, si terrà, come ogni anno, l’evento "Befana a Serra”. Nel giorno che precede l’Epifania il piccolo borgo celebrerà la “vecchietta” con la complicità di tutti gli abitanti. Il ritrovo è previsto per le 10 in piazza Trieste: i bambini gireranno per le case alla ricerca di dolci e caramelle.

A Pescia, lunedì 6 gennaio l’intera città sarà protagonista della festività dell’Epifania con numerose iniziative nel centro storico e non solo. Dalle 9 alle 17 Piazza Mazzini e le strade circostanti ospiteranno il mercatino, con bancarelle di artigianato, antiquariato e vintage. Non mancherà l'intrattenimento per i bambini, che culminerà alle 17.30 con la “befana acrobata” che si calerà dal Palazzo Comunale in Piazza Mazzini per offrire dolcetti a tutti i bambini. Alle 18, infine, ci sarà lo spegnimento dell'albero di Natale.

A Montemurlo domenica 5 gennaio si terrà l’evento “Befana VAB”, organizzato dalla Vigilanza Antincendi Boschivi e dalla Protezione civile di Montemurlo. A partire dal tardo pomeriggio la befana passerà per le case della cittadina toscana e consegnerà tanti doni. Per gli interessati all’iniziativa è necessario prenotare.

A Vaiano due gli appuntamenti per lunedì 6 gennaio, giorno della Befana, rivolti a piccoli e grandi. Alle 10, alla Casa del Popolo, è in programma Scuola di Circo, a cura di Factory TAC. Si potranno sperimentare attività di giocoleria e acrobatica, equilibrismi e clownerie, Nel pomeriggio, alle 16, in piazza Galilei (o alla Casa del popolo in caso di maltempo) ci sarà lo spettacolo Cartoon Toylette, a cura del Teatro delle Foglie, Uno spettacolo poetico e dissacrante di un clown contemporaneo con uno sguardo alla tradizione.

A Vernio lunedì 6 gennaio si festeggia in grande stile con lo spettacolo Giulivo Baloon Show. L’esilarante clown Davide Bianchi propone, nella sala delle Capriate dell’ex Meucci alle 15.30, una versione invernale delle sue gag.

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio a Quercia, frazione del Comune di Aulla, si terrà l’evento “La Befana” a Quercia. Per due giorni protagonista assoluta sarà la befana che incanterà grandi e bambini. Il programma prevede: il 5 gennaio il corteo in costume della Natività; lunedì 6 invece alle 11 la celebrazione della santa messa e successivamente la discesa dal campanile di una grande calza. Dalle 14 saranno presenti attività di animazione per i bambini e verranno distribuite le calze.

A Pontremoli il 5 e il 6 gennaio si apriranno per l’ultima volta le porte della “Magica casa di Babbo Natale 2024”, che verranno chiuse il 6 gennaio con l’appuntamento finale dell’arrivo della befana.

A Montevarchi, lunedì 6 dicembre sarà interamente dedicato all’arrivo della befana, che farà il suo ingresso in via Roma in vespa alle 17.

Nel comune di Cortona il programma di “Natale di Stelle” si concluderà lunedì 6 gennaio con il corteo dei re magi fino alla Chiesa di San Domenico alle ore 16 e l’arrivo della befana alle 18.

Il 6 gennaio alle 11.30 nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Livorno (Padiglione 8, 2° piano)

arriva l’autoscala della Befana dei Vigili del Fuoco.

A Cecina per concludere il ricco calendario di eventi “Cecina ovunque Natale” iniziati a dicembre, il 6 gennaio ci sarà la befana a distribuire tanti dolcetti e sarà presente anche un’animazione per bambini con uno spettacolo di burattini. L’appuntamento è nel centro cittadino dalle 15 alle 18.