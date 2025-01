Firenze, cosa fare per l’Epifania. Ecco gli eventi

Firenze, 2 gennaio 2025 – Per festeggiare l’Epifania la città di Firenze organizza numerosi eventi, che coinvolgono grandi e piccini, nei vari quartieri. Torna il tradizionale appuntamento della calata della befana con ingresso libero e gratuito. In piazza della Repubblica si terrà l’evento “Dall'alto arriva la Befana” lunedì 6 gennaio 2025, alle 11.30. La tradizionale Befana, accompagnata dalle sue aiutanti, scenderà dall'Arcone di piazza della Repubblica, offrendo uno spettacolo suggestivo per grandi e piccini. Al termine della performance, la Befana sarà disponibile per le foto con i bambini, mentre le sue aiutanti distribuiranno caramelle e dolcetti.

Nel Quartiere 2 sono previsti due iniziative: torna la Befana della Fratellanza Militare, con l'evento previsto lunedì 6 gennaio a partire dalle 10 nel Giardino di Villa Arrivabene; un evento a ingresso libero e gratuito, a cura dei volontari della Fratellanza con la collaborazione del Quartiere 2, rivolto ad adulti e bambini. A Campo di Marte invece, dalle 8 alle 19 in viale Paoli e viale Fanti come lo scorso anno ci sarà la grande Fiera della Befana intorno allo stadio, con circa 300 operatori di generi vari.

Sempre il 6 gennaio si svolgerà la 50° Maratonina della Befana, con partenza alle 9 da via Pio Fedi. Il percorso si snoderà principalmente lungo il famoso Parco delle Cascine di Firenze. Sono previste una gara competitiva di 21 e 13,5 km e una non competitiva di 5 km. Per partecipare alla mezza maratona bisogna iscriversi su: https://www.endu.net/it/events/maratonina-della-befana-2/ oppure via mail: [email protected]. Le iscrizioni chiuderanno il 4 gennaio 2025 alle 23; il numero di partecipanti massimo è di 500.

Nel Quartiere 4 le feste si concludono con un triplo appuntamento. Sabato 4 gennaio, in collaborazione con Esselunga alle 16 nella Galleria Esselunga di via Canova, i Pupi di Stac si esibiranno con "I tre doni del Vento Tramontano". Alle 17 doni befanini a cura della Misericordia di Firenze, accompagnati dalla banda musicale della Misericordia di Malmantile.

Domenica 5 gennaio, in piazza dell’Isolotto, si terrà l’evento “La Befana vien di notte...”. A partire dalle 16.30, è previsto l’arrivo della Befana, che distribuirà caramelle, dolci e, per i più birichini, un po’ di carbone. La giornata si concluderà con il tradizionale rogo del fantoccio della Befana. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione con il Gruppo Storico dei Vigili del Fuoco di Firenze.

Lunedì 6 gennaio, alla Limonaia di Villa Strozzi, si svolgerà l’evento “Befana al Q4”, dalle 15.30 alle 18.30 con attività dedicate ai più piccoli. Alle 15.30 è prevista “Fiabe del focolare, un viaggio magico tra Natale e Befana”, una lettura interattiva a cura dell’associazione culturale Tri-boo. L’attività è rivolta ai bambini dai 4 anni in su. Alle 17.00 si terrà il concerto del Piccolo Coro Melograno, con un repertorio di canti dedicati alle festività natalizie. Alle 17.30 arriva la befana, che distribuirà sorprese e dolci ai bambini presenti.

Nel Quartiere 5 sono quattro gli appuntamenti in programma per lunedì 6 gennaio, dedicati ai più piccoli con i doni della Befana e tanto divertimento, con animazioni, spettacoli e giochi. Dalle 10 alle 12, l’evento “Arriva la Befana” all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai; alle 15.30 al Centro per l’Età Libera Insieme per Brozzi-Gruppo 334, si terrà lo spettacolo di burattini “Pulcinella e il regalo”, a cura della compagnia Il Giardino dei Pupazzi; alle ore 15.30, presso il Circolo Ricreativo Lippi ci sarà lo spettacolo “E’ smarrita la Befana”; sempre alle 15.30 è in programma l’arrivo della befana con uno spettacolo di magia presso SMS Rifredi.

Per chi desiderasse vivere un’Epifania all’insegna della musica e dello spettacolo, al Teatro Verdi andrà in scena il musical Peter Pan da sabato 4 a lunedì 6 gennaio. Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con una colonna sonora d’eccellenza firmata da Edoardo Bennato, il musical avrà un cast straordinario e saprà incantare il pubblico con gli effetti speciali.