In attesa dell’Epifania. Parata di befane in arrivo

Oltre duecento le calzette gratuite e piene di caramelle che distribuirà la Befana nella giornata di lunedì 6 gennaio a partire dalle 15. Si tratta della giornata dedicata alle famiglie e organizzata dalla Pro loco sulla via Francigena in piazza Finelli ad Avenza. La Befana all’interno della sua casetta, allestita dai volontari della Pro loco, donerà una calzetta ad ogni bambino. La giornata sarà accompagnata da musica, spettacoli, giochi e da un’esposizione di rapaci. Le famiglie potranno anche godere di uno spettacolo unico: Willy Wonka e l’Umpa lumpa che si esibiranno in spettacoli di magia e di bolle di sapone. Ci sarà anche una mongolfiera scenografica per foto ricordo. E poi musica dal vivo con ‘I Marconi’, spazio trucca bambini e un laboratorio di arte creativa. Gran finale con panettone e pandoro, cioccolata calda e vino brulè, anche questi offerti dalla Pro loco sulla via Francigena.

E domenica 5 gennaio a partire dalle 15 la Befana arriva anche in via Roma da Candyland. "Come da tradizione anche quest’anno arriverà la Befana in via Roma – spiega Cristina Bencivinni, la titolare del negozio di caramelle che organizza la festa gratuita –. Sarà una sorpresa se arriverà sul suo maggiolone o con l’Ape, a seconda delle condizioni meteo. Regalerà un sacco di caramelle, dolcetti e biscotti a tutti i bambini presenti. Ormai è una piccola tradizione e come tutti gli anni lo facciamo come ringraziamento a tutti i nostri clienti. Un momento di festa che vogliamo condividere. Quest’anno saremo aperti anche il 6 mattina per dare un servizio".