Arezzo, 2 gennaio 2024 – Vigilia dell’Epifania con La Venuta dei Magi. Un Evento di Tradizione e Solidarietà

Il 5 gennaio 2025, Sansepolcro darà vita ad un evento di grande significato culturale e benefico: la Venuta dei Magi, una manifestazione che unisce tradizione, spettacolo e solidarietà organizzata dall’Associazione “Alla corte de’ Medici”.

Alle 16.30 il corteo partirà da Porta Romana per ricevere i Re Magi a cavallo a Porta Fiorentina percorrendo via XX Settembre fino alla Cattedrale dove si terrà la benedizione dei presenti e avrà luogo un momento speciale dedicato al riconoscimento dell’impegno nel volontariato. Durante l’evento, saranno consegnate due targhe di riconoscimento a due importanti associazioni coinvolte nell’evento fra cui l’Avis di Sansepolcro, per lo straordinario contributo alla comunità locale.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione di numerosi gruppi storici e artistici. Al termine della benedizione il corteo proseguirà fino a Piazza Santa Marta per rendere omaggio al Presepe di Porta Romana.

Grazie alla collaborazione con la Casa dei Ricordi e alla generosità dei partecipanti, è stata raccolta la somma di 3.185 euro, che sarà interamente devoluta alla Cattedrale di Sansepolcro per iniziative benefiche.

Inoltre, l’Associazione Corte de’ Medici di Sansepolcro ha deciso di destinare alla Cattedrale anche la somma erogata dal Comune di Sansepolcro per l’organizzazione della manifestazione, a ulteriore sostegno dell’opera di beneficenza.

L’Amministrazione Comunale e le associazioni coinvolte invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questo appuntamento, che celebra i valori di solidarietà, condivisione e tradizione.