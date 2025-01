Viaggio verso l’isola che non c’è. Peter Pan sulle note di Bennato

Non un semplice spettacolo teatrale ma un vero e proprio sogno da condividere con tutta la famiglia: un viaggio verso ’l’isola che non c’è’, per vivere tante emozioni insieme ai protagonisti. Al Teatro Verdi di Firenze, da sabato all’Epifania (ore 20,45, domenica e lunedì ore 16,45) va in scena ’Peter Pan - Il musical’ (distribuito da Savà Produzioni Creative per Tam On Tour) con le musiche di Edoardo Bennato e la regia Maurizio Colombi; nel ruolo di Capitan Uncino troviamo Claudio Castrogiovanni, in quello di Peter Pan Luca Nencetti mentre Martha Rossi è Wendy. Peter Pan, creato dal romanziere inglese James Matthew Barrie, è uno dei personaggi più incredibili di sempre. Il ragazzo che non vuole crescere, sa volare e vive in un’isola magica ha conquistato generazioni di ragazzi e non; la sua avventura apparse per la prima volta in forma teatrale nel 1904, diventando cosi un classico della letteratura fantastica, spiritoso, ricco di suspense e intriso di irresistibile magia.

Cuore pulsante dello show è la colonna sonora di Bennato: una straordinaria full immersion musicale nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni tratte dal mitico album del 1978 ’Sono solo canzonette’ e con altri brani come ’Il rock di Capitan Uncino’, ’La fata’, ’Viva la mamma’ e molte altre, fino alla celeberrima ’L’isola che non c’è’. I brani sono stati riarrangiati dallo stesso cantautore per lo show teatrale, oltre all’inserimento dell’inedito ’Che paura che fa Capitan Uncino’. Altro punto di forza sono i venti performer in scena che animano un mondo magico arricchito di effetti speciali come il volo di Peter, l’utilizzo di tecnologie laser per il personaggio di Trilly, le imponenti scenografie che trasporteranno magicamente gli artisti dalla cameretta di Wendy, Michael e John al rifugio dei Bambini Sperduti e i colorati costumi in stile cartoon che daranno il tocco finale.

Il prossimo appuntamento con il musical sarà con ’West Side Story’, nella versione adattata per il pubblico italiano (adattamento e regia di Massimo Romeo Piparo), una delle novità più attese del 2025.

Barbara Berti