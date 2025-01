Umbria, arriva la Befana: si calerà dall’alto grazie ai Vigili del fuoco

Perugia, 3 gennaio 2025 - Come da tradizione, Perugia, come molte altre città umbre, sarà animata da numerose iniziative in occasione dell'Epifania. Il programma della "Befana in Centro" include le due manifestazioni della Motobefana e della Befana del vigile, promosse rispettivamente da Uisp e Camep, e la discesa della Befana dal campanile della cattedrale a cura del comando dei vigili del fuoco, in collaborazione con Comune di Perugia, associazione Gianluca Pennetti Pennella e associazione nazionale del Corpo vigili del fuoco, seguita dalla distribuzione gratuita delle calze in piazza Matteotti. Nel pomeriggio tornano anche altri due appuntamenti tradizionali: la Befana sui pattini al PalaBarton Energy e il Concerto d'Epifania della Filarmonica di Pretola, quest'anno ospitato nella basilica di San Pietro. Quella organizzata dal comitato regionale Uisp Umbria e dal settore di attività Uisp UmbriaMotorismo, con l'unità di protezione civile Moto Sos e il Moto Club Team Professional, è la 28/a edizione della Motobefana Uisp. Il motoraduno a scopo benefico è aperto a tutti i motociclisti che vorranno dare il loro contributo alla riuscita dell'evento che si svolgerà su tre percorsi: uno di 40 km riservato alle moto stradali e alle moto d'epoca, il secondo fuoristrada di 30 km per moto enduro e il terzo di 40 km misto strada-fuoristrada per moto dual on/off. Il programma prevede il raduno a Perugia in piazza IV Novembre con le iscrizioni dalle ore 8.00 e la partenza alle ore 10 con destinazione Passignano sul Trasimeno, dove presso la sala consiliare del Municipio avverrà l'incontro con gli operatori della Comunità per bambini con genitore "Casa Paolo Concer". Sempre nella mattina del 6 gennaio si svolgerà anche la 24esima rievocazione della Befana del vigile, evento riservato ad auto e moto d'epoca. Con tale evento il Camep aderisce come sponsor al concorso a premi intitolato a Elisabetta Innocenzi, promosso dal Corpo di Polizia municipale di Perugia. Il ricavato delle iscrizioni, come consuetudine, sarà devoluto in favore dell'iniziativa, come spiegato dal presidente Ugo Amodeo. Il Comando VV.F. di Perugia, in collaborazione con il Comune di Perugia, organizza la festa della Befana in centro città nel pomeriggio del 6 gennaio e vedrà impegnato il personale dei Vigili del Fuoco nella discesa dell’anziana signora dal campanile della Cattedrale di S.Lorenzo fino a piazza IV Novembre intorno alle ore 17.00 circa. Prima dell’attesissima discesa, dalle ore 16.30, vi sarà l’intrattenimento della popolazione con l’Associazione Teatrale Il Carro. Dalle ore 17.45 avrà invece inizio la distribuzione di calze gratuite offerte da Nestlé-Perugina, PAC2000a, Iper Conad Quasar e Coop Apogeo, presso due punti del centro città: la casetta di Piazza Matteotti e la Loggia dei Lanari. In caso di maltempo, la discesa della Befana sarà annullata, mentre la distribuzione delle calze avverrà ugualmente ma dalle 18. I ticket che serviranno per ricevere le calze, possono essere ritirati presso la Sede Centrale del Comando di Perugia, nei giorni dal 3 al 5, dalle ore 14 alle ore 17 circa, presso il comando dei vigili del fuoco a Madonna Alta. Daniele Sciurpa e Fabiola Filippa, in rappresentanza del comando dei vigili del fuoco, hanno ricordato che "saranno una ventina i colleghi impegnati in una manovra complessa dal punto di vista tecnico e molto scenografica che quest'anno partirà, grazie alla disponibilità dell'arcivescovo Ivan Maffeis, dalla cattedrale". L’evento si svolge in collaborazione con l’Associazione Gianluca Pennetti Pennella, l’Associazione Nazionale del C.N.VV.F., l’Associazione teatrale Il Carro e grazie alla disponibilità di S.E. Rev. Mons. Ivan Maffeis e della curia.

Nei giorni, 4, 5 e 6 gennaio sono previste altre manifestazioni similari a cura del personale dei vigili del fuoco: il 4 gennaio ad Assisi presso l’Istituto Serafico alle ore 17 circa; domenica 5 gennaio a Foligno, in piazza della Repubblica, alle ore 17 circa; a Corciano, in via Arco della Vittoria, alle ore 17; ancora una volta a Perugia ma nel quartiere di San Sisto, presso piazza Martinelli, alle ore 17; Gualdo Tadino, presso il distaccamento dei vigili del fuoco di Gaifana, alle ore 17. Mentre lunedì 6 gennaio sono in programma anche Spoleto, presso piazza Garibaldi, alle ore 17; Città di Castello, in piazza Gabriotti, alle ore 17; Gubbio in piazza Grande, alle ore 11.30; Gualdo Tadino, piazza Martiri della Libertà, alle ore 17; Todi, in piazza del Popolo, alle ore 17). A Terni la Befana scende in piazza della Repubblica. Il 6 gennaio, alle ore 17,30, la discesa della "vecchina" dalla torre libraria della Bct. Sono previste caramelle per tutti i bambini. La manifestazione è organizzata dal comune di Terni con l’ausilio del gruppo S.A.F. (Speleo-Alpino- Fluviale) e il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni. A Orvieto lunedì 6 gennaio è previsto l’arrivo dei Re Magi al presepe vivente nell’Orto di San Giovenale, dalle 17 alle 19.30, mentre come da tradizione alle 18 in Piazza del Popolo arriverà la spettacolare Befana dei vigili del fuoco. Tutti i giorni, fino al 6 gennaio, sarà possibile ancora vedere il videomapping “Voyager Polaire” proiettato sulla facciata del Palazzo comunale e della Torre e della Chiesa di Sant’Andrea alle 18, 18.30, 19 e 19.30. La Befana dei Vigili del fuoco arriva anche ad Amelia. Alle ore 15 torna la Befana sui pattini-Gran galà Acsi al Palabarton di Pian di Massiano con i campioni del mondo della nazionale italiana a cura dello Skating Club di Ponte San Giovanni. Oltre alle esibizioni di numerose società di pattinaggio, umbre e non solo, sarà possibile assistere a quelle di alcuni dei campioni della disciplina sportiva, tra cui la campionessa del mondo junior e la vicecampionessa del mondo senior Gioia Fiori, il campione del mondo in carica categoria senior Alessandro Liberatore, la coppia artistico vice-campione del mondo senior Cortini-Mills e la Crew di Hip-Hop umbra XFree Crew, medaglia di bronzo agli ultimi campionati mondiali. Da oltre un ventennio la Filarmonica di Pretola offre gratuitamente alla cittadinanza di Perugia, in occasione della festa delll'Epifania, un concerto di musica originale per banda, musica classica e ritmico-leggera. Quest'anno per celebrare i cento anni dalla morte di Giacomo Puccini verranno eseguite anche arie tratte dalle sue opere con la partecipazione del soprano Maria Cristina Scotoni e del tenore David Sotgiu. Appuntamento nella basilica di San Pietro alle 17. La Città della Domenica propone un appuntamento in attesa della Befana domenica 5 gennaio: la tombolata di solidarietà. Dalle 17.30 con ingresso gratuito nella sala interna del Family Park è prevista l'iniziativa di beneficenza. Il ricavato andrà agli ospiti delle Residenze per ospitalità per anziani Fontenuovo - Fondazione Onlus. Per prenotazioni, 075 505 4941.