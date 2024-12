Cascina, il jazz incontra la magia del Natale con Paolo Fresu

Firenze, 18 dicembre 2024 – Uno spettacolo unico che unisce jazz e tradizione attraverso la magia delle melodie del Natale. Domenica 22 dicembre alle 21.00 alla Città del Teatro di Cascina, Pisa (via Tosco Romagnola 656), arriva “Jazzy Xmas”, viaggio musicale nell’atmosfera delle feste con protagonisti tre artisti d’eccezione: Paolo Fresu (tromba, flicorno ed effetti), Daniele di Bonaventura (bandoneon ed effetti) e Leila Shirvani (violoncello). Nato da un’ispirazione di Fresu, “Jazzy Xmas” è un progetto che fonde celebri melodie come “White Christmas” e “The Christmas Song” a canti natalizi di antica tradizione sarda, tra cui “Notte de Chelu” e “In sa Notte Profunda”. Il trio offre una rivisitazione intensa e suggestiva, trasformando ogni nota in un momento di intimità e riflessione sul significato universale del Natale. Con il suono emozionante del bandoneon di Di Bonaventura, l’eleganza del violoncello di Shirvani e la tromba inconfondibile di Fresu, “Jazzy Christmas” crea un'atmosfera che riporta a ricordi lontani e a sensazioni autentiche, regalando un'esperienza musicale che attraversa continenti e culture. La serata è a cura di Toscana Produzione Musica (TPM), centro presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa sostenuto da Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Pisa e Regione Toscana (prevendite su Ticketone, info: www.toscanaproduzionemusica.it). “Mi chiesero un concerto da tenere nel periodo natalizio per la città di Sassari – spiega Fresu raccontando l’origine del progetto, che è diventato anche un disco – l’idea originaria era integrare il repertorio abituale con alcuni brani relativi al Natale, ma l’idea di realizzarlo per intero su questo tema prese immediatamente il sopravvento. Scegliemmo di unire ad alcuni brani forse più tradizionalmente conosciuti melodie natalizie certamente meno famose ma di straordinario interesse. Molte di queste fanno parte del conosciuto repertorio delle “Cantones de Nadale” che il parroco e letterato berchiddese Pietro Casu scrisse assieme al Canonico Agostino Sanna di Ozieri nel Dicembre del 1927, e che da allora vengono eseguite in tutta la Sardegna. Le voci di Frank Sinatra, Mel Tormé e Bing Crosby arrivarono dopo, con la televisione, e hanno incarnato nell’immaginario comune il sogno americano, i cartoons di Walt Disney e i grandi alberi addobbati e circondati da pacchi luccicanti. Due mondi diversi e lontani accomunati da sempre da belle canzoni: popolari quelle di Pietro Casu ma altrettanto popolari “White Christmas”, “Have Yourself A Merry Little Christmas” o “The Christmas Song”. “Ma esistono anche una terza e una quarta via all’infinito repertorio natalizio – continua Fresu – si tratta di quelle songs che raccontano di renne che partono dalle lande del Nord per portare i regali ai bimbi, e di gioie vissute con coloro a cui vogliamo bene. Quelle che la stella cometa porta con sé in tutto il mondo e che qui sono raccontate in “Till Bethlehem” e “Joy To The World”. Il Natale di ognuno di noi è differente, ma è invece uguale il senso della felicità e di condivisione che appartiene ai popoli di tutti i continenti. “Jazzy Christmas” è, in breve, il nostro modo di mettere insieme, in musica, sensazioni e ricordi indimenticabili. Abbiamo deciso di vivere il progetto in maniera più intimista nella figurazione di un trio con Daniele di Bonaventura e la straordinaria bellezza del suono angelico del violoncello di Leila Shirvani, vincitrice assoluta per oltre 30 volte in concorsi nazionali ed internazionali, collaboratrice storica di Giovanni Sollima e Enrico Melozzi e già in qualche occasione accanto a me oltre che protagonista di alcuni dei progetti discografici della mia etichetta discografica tra cui il fortunato “Lumina”.