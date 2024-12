Pisa, 26 dicembre 2024 - Teatro comico in tutte le salse per il San Silvestro di Guascone Teatro. Un appuntamento in provincia di Pisa per salutare con ironia l’ultimo dell’anno: primo appuntamento a Bientina, il 31 dicembre alle 22 al Teatro delle Sfide di Bientina, in Via XX Settembre 30. Per la notte di San Silvestro con Guascone Teatro presenta lo spettacolo comico “Exit Strategy”. Trucchi per entrare felici nell’anno nuovo scappando dalle pene del vecchio. Con Andrea Kaemmerle, Andrea Barsali (chitarra) e Lorenzo Niccolini (chitarra). Come da tradizione e buona abitudine, Guascone Teatro crea ogni anno un evento ad hoc per festeggiare in grande allegria e birbantezza la sera di San Silvestro. Gli ingredienti sono quelli di sempre, musica dal vivo di gran qualità, improvvisazione, comicità da burloni e sagacia a tonnellate sui giorni più folli dell’anno che sta finendo. Squadra collaudatissima, Barsali-Niccolini-Kaemmerle sono i tre moschettieri che squarceranno il velo di tempo che avvolge le mitiche ore 00:00 più attese. Il meglio dell’esperienza di 35 anni di teatro dove la comicità poetica e l’ironia tornano a far capolino. Storielle salvifiche raccolte nei paesi più ameni della terra saranno la fonte di risate squassanti incastonate di pensieri filosofici. Preparatevi ad una notte frizzante in stile Cabaret Mistico dove seriamente non ci prenderemo troppo sul serio e proveremo a suggerire a Dio o al destino una cronaca di eventi per il 2025 vagamente meno catastrofica. La felicità si nasconde spesso nelle “Exit Strategy”, ovvero nell’immensa lista delle cose che non vorremmo fare più. L’altro appuntamento è a Casciana Terme, il 31 dicembre alle 22 al Teatro Verdi Giuseppe in Viale Regina Margherita 11. Per la notte di San Silvestro, Freemen presenta “Cappottati” di e con Leonardo Fiaschi e Michele Crestacci.