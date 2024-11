Il Progetto End Plastic Soup all’Open Conference della 19° edizione di Cre@ctivity

Pisa, 18 novembre 2024 – Sarà ospitato anche il progetto “End Plastic Soup” nello spazio dell’Open Conference della 19° edizione di Cre@tivity - presso il Museo Piaggio di Pontedera -, la manifestazione dedicata alla ricerca e all’innovazione del design, ideata dal Professor Massimiliano Pinucci e rivolta agli studenti delle Scuole superiori per dare loro una chance di progetto di studio ed illustrare lo stato dell’arte in diversi campi.

Il progetto dedicato alla sensibilizzazione sui rischi connessi alle nano plastiche è promosso dal Rotary Bisenzio Le Signe (che partecipa così al progetto “Tuscany in action” del Distretto Rotary 2071 della Toscana): “La mia lunga collaborazione con Max Pinucci – spiega il presidente rotariano Antonio Cambi -mi ha consentito di proporre un intervento sul Progetto End Plastic Soup Tuscany in Action del Distretto 2071 del Rotary Club. L’attenzione viene posta sulla dimensione “nano” delle plastiche, la microbiologia del microbiota intestinale e l’applicazione della biorobotica alla cura dei tumori.

Per sensibilizzare i giovani ad un problema che li investirà sul piano della loro salute e del loro ambiente. Ad introdurre il progetto sarà Roberto Costa, che mostrerà con alcune slides la sua mostra Vortex realizzata con oggetti in plastica recuperati dal mare, che testimoniano la presenza di oggetti difficilmente biodegradabili ed insidiosi per la flora e la fauna presente, fino a divenire nano plastiche secondarie in grado di arrivare ad insidiare persino il genoma umano.” “Vorrei che il tempo trascorso all’interno dell’installazione – è il commento di Roberto Costa – fosse il tempo di viaggio, al cui ritorno ognuno porti con sé un colore, una forma, un pensiero, e una promessa.”La 19° Edizione di Creactivity si svolgerà al Museo Piaggio di Pontedera giovedì e venerdì prossimi