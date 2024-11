Daria Bignardi presenta il suo nuovo libro a Pisa

Pisa, 20 novembre 2024 - La libreria Ghibellina è lieta di invitare il pubblico all’incontro con Daria Bignardi, che si terrà venerdì 22 novembre alle 18 al Cinema Lumière. L’autrice, dialogando con Alessandra Peretti, parlerà del suo ultimo libro, Ogni prigione è un’isola, edito da Mondadori. Il libro: un viaggio nelle prigioni, reali e interiori. Nel suo nuovo lavoro, Daria Bignardi ci guida in un viaggio nei luoghi estremi della sopravvivenza e dell’umanità più essenziale. "Il carcere è come una giungla amazzonica, un paese in guerra, un’isola remota", scrive l’autrice, che esplora le realtà carcerarie attraverso esperienze dirette e racconti intensi. Da trent’anni, infatti, la Bignardi frequenta il mondo delle prigioni: ha collaborato con il giornale di San Vittore, realizzato interviste televisive con detenuti, portato sua figlia neonata in parlatorio e continuato a mantenere contatti con numerosi reclusi. La sua attività come "articolo 78" le consente tuttora di partecipare alle attività culturali in carcere, dove ha incontrato criminali di ogni tipo, ma anche agenti di polizia penitenziaria, giudici e direttori d’istituto. Per raccontare questo universo, Daria Bignardi ha trascorso mesi sull’isola di Linosa, una remota oasi di isolamento che si è trasformata in un riflesso del mondo carcerario. Le storie raccolte tra le mura delle prigioni si intrecciano con quelle vissute sull’isola, dando vita a una narrazione profonda e unica. Un evento imperdibile. L’incontro sarà un’occasione per ascoltare dalla viva voce dell’autrice il percorso che l’ha portata a scrivere questo libro intenso e coinvolgente, in cui racconta le prigioni, ma anche le isole interiori in cui ognuno di noi può ritrovarsi confinato. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.