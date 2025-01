A Vicopisano la Befana arriva in fuoristrada, festa sia il 5 che il 6 gennaio 2025

Vicopisano (Pisa), 1 gennaio 2025 - A Vicopisano, l’arrivo della Befana non passa mai inosservato, e anche nel 2025 la tradizione si rinnova in modo unico e spettacolare. Dimenticate la classica scopa: qui la Befana arriva in fuoristrada, grazie alla collaborazione e all’impegno dei volontari e delle volontarie del Vicopisano Fuoristrada Club! Il programma del 6 gennaio: Piazza Cavalca in festa. Il giorno dell’Epifania, 6 gennaio, a partire dalle ore 17:00, la Befana farà il suo ingresso trionfale in Piazza Cavalca a bordo di un potente fuoristrada. Dopo essere scesa dal suo veicolo speciale, distribuirà dolci, calze e doni a tutti i bambini e le bambine presenti. L’atmosfera sarà resa ancora più magica da musiche natalizie, bomboloni caldi e un clima festoso che conquisterà grandi e piccini. Sarà un’occasione unica per salutare le festività natalizie con una Epifania originale, all’insegna del divertimento e della condivisione familiare. Il 5 gennaio a Lugnano: giochi e merende nel giardino parrocchiale. Ma i festeggiamenti non finiscono qui! Il giorno precedente, 5 gennaio, la Befana farà una sosta a Lugnano, nel giardino parrocchiale dei campi estivi, per una festa organizzata dal CIF Vicopisano. L’evento inizierà alle ore 15:00 e offrirà un ricco programma di attività, tra cui giochi, una caccia al tesoro e gustose merende. Anche qui, la Befana non mancherà di distribuire calze colme di dolci e sorprese per tutti i bambini che si sono comportati bene durante l’anno. Partecipazione libera e gratuita. In entrambi i casi, sia il 5 che il 6 gennaio, la partecipazione agli eventi è completamente libera e gratuita. Questo è possibile grazie al prezioso contributo dei volontari e delle volontarie del Vicopisano Fuoristrada Club e del CIF Vicopisano, che ogni anno si impegnano per regalare momenti indimenticabili alla comunità. Un impegno per la comunità. Oltre a iniziative come la Befana in fuoristrada, questi gruppi si distinguono per il loro lavoro a favore dell’ambiente, del sociale e della valorizzazione del territorio. Grazie a loro, eventi come questo non solo uniscono la comunità, ma incentivano anche il turismo e promuovono le attività ricettive e commerciali locali. L’Epifania non porta via le feste. Il divertimento non si ferma qui: l’Amministrazione Comunale di Vicopisano ha già in programma una serie di appuntamenti per gennaio 2025, con una locandina ricca di eventi da non perdere.