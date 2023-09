“Gran Gala dell’alta Moda” stasera sul nostro litorale

Pisa, 2 settembre 2023 – Il “Gran Gala dell’alta Moda” arriva sul nostro litorale sabato 2 settembre, a partire dalle ore 20 nello splendido scenario del Solidago Resort di Calambrone. Una sfilata a bordo piscina fortissimamente voluta dai due proprietari Katia Troiani ed Enrico Franceschini e curata da Anastácia Fashion di Sara Jo Mariotti, insegnante brasiliana di portamento e Bon Ton e coreografa della serata. "Siamo molto soddisfatti di ospitare nel nostro Resort e di regalare ai nostri clienti questa serata di gala", affermano i proprietari. Ad aprire la serata, condotta dall’attrice Serena Martinelli insieme a Valentina Battini, sarà la Flying Sugar con la Danza Acrobatica. Nel corso dello spettacolo musica ed intrattenimento con le splendide voci di Carlo Alberto Franceschini, giovanissimo interprete che si esibirà con il brano "Listen", Frank Amore che con il suo timbro caldo farà ascoltare il suo Tribute To Special Women, Martina Niccolai, solista pisana protagonista anche alla trasmissione "Viva Rai 2", che si esibirà con alcuni suoi brani, Cristian Mazzotta, artista musicale, il Dj Danilo Verticelli, tra i fondatori del gruppo Dandy, artista dell'immagine e del suono, Angelo Apolito, regista e consulente di alcuni format televisivi. Molti gli stilisti che hanno aderito alla serata, tra gli altri il brasiliano Antonio Oliver, con la collezione Total White, Shaila Sabatini Couture, Elisa Burlamacchi, Ketty Turano, ITISME Dress Gallery, Roberto Baldi, l'Associazione Mani Attive di Angela Vannucci, Sapuro, Banchieri i vestiti da sposa di Camelia. La parte del leone la faranno inizialmente i bambini di Francesca Rotundi casting, ma anche quelli di Idoli; il service sarà curato da Massimiliano Frediani. Curerà il trucco e parrucco delle ragazze in gara BySteand Hair Salon & Beaty di Livorno. Fotografi ufficiali della serata Helen Garcia e Paolo Catucci. Per maggiori info e prenotazioni cena servizio al tavolo 3312990276