Notti di talento... Christmas. Show alla Leopolda

Pisa, 9 dicembre 2024 – Canto, ballo e cabaret: è il menù di questa sera della Stazione Leopolda, che alle 21 sarà teatro e palco della seconda edizione di Notti di talento Christmas edition, lo show natalizio del contest musicale di cui La Nazione è media partner esclusivo. Uno spettacolo a ingresso libero e gratuito, che sarà trasmesso in diretta radiofonica dall’emittente pisana Radio Incontro, dove le parole d’ordine sono musica e divertimento. Ma non solo. Essendo nel periodo natalizio, stasera alla Stazione Leopolda ci sarà un regalo speciale per gli ospiti. La serata sarà infatti allietata dal Lenergy Pisa Beach Soccer, la squadra nerazzurra che milita nel campionato di serie A e che quest’anno sarà impegnata nella tappa nazionale del torneo italiano al centro Coni di Tirrenia. Insieme a loro, ci sarà anche il coro di beneficienza “Voices of Heaven” di Pisa, riconosciuto come uno dei gospel più importanti di Europa. Sul palco anche il comico e cabarettista, Claudio Batta, volto iconico di Zelig, ma anche Joanna&Grace direttamente dal programma di Canale 5 “Io canto family“ e Nick MacVicor, musicista scozzese che incanterà il pubblico con la sua cornamusa. Nel cartellone di stasera anche il cantante Kevin, che ha partecipato al concerto di Andrea Bocelli, e i vincitori delle sezioni canto e danza di Notti di Talento 2024: Rachele Lattanzi e la ballerina Alyssa Lombardi, che grazie a una borsa di studio messa in palio da Tauria Dance, una delle principali accademie nazionali, sta seguendo un percorso professionale a Roma.

Prevista anche l’esibizione danzante di Aurora Buonanno, una delle finaliste del talent show. Nel corso della serata, condotta da Ilaria Belli e Leonardo Ghelarducci, verrà consegnata dal presidente del Pisa Beach Soccer Alessandro Donati la strenna natalizia alla prima formazione e ai dirigenti della squadra. La regia dello show è di Stefano Bini, con Michele Ammannati nella veste di direttore di produzione. Responsabile audio e video, Valerio Simonelli. Ultimi ma non per importanza, non potevano mancare i fantastici giudici: la cantante Debrah, la coreografa Ilaria Moretti, il maestro di bon-ton Stefano Agnoloni e lo speaker di Radio Incontro, Luca Demar, che insieme all’insegnante di canto nella scuola di “Amici“ Luca Pitteri, hanno fatto parte della giuria della finale di Notti di talento.