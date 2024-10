Torna Volterragusto con tartufi, degustazioni e itinerari gastronomici

Volterra (Pisa), 14 ottobre 2024 - Conto alla rovescia cominciato per la nuova attesissima edizione di Volterragusto, evento che come sempre riempirà di sapori ed iniziative per tutta la famiglia l'autunno toscano nei due fine settimana del 26-27 ottobre e ancora dell'1-3 novembre (sabato dalle ore 15 alle ore 20, gli altri giorni dalle ore 10 alle ore 20). Nella suggestiva cornice offerta da alcuni luoghi simbolo di Volterra – da Piazza dei Priori alle Logge di Palazzo Pretorio, passando per la Saletta di Via Turazza, le Cantine di Palazzo Viti, Via Gramsci, il Foyer del Teatro Persio Flacco, la frazione di Mazzolla – a fare gli onori di casa sarà il pregiato tartufo locale, protagonista della XXVI Mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici dell’alta Valdicecina. Ad affiancarlo tanti piccoli produttori del territorio ma non solo che porteranno in assaggio salumi , formaggi, vini, dolci, confetture, cioccolato e molto altro ancora, in un goloso viaggio che offrirà anche tanti momenti di approfondimento. Tema celebrato quest'anno dalla manifestazione il connubio tra uomo e natura, che farà da filo conduttore di un calendario sempre ricchissimo di eventi e iniziative dentro e fuori mura la città.

Ci saranno laboratori, show cooking e degustazioni guidate dedicati a specialità prodotte sul territorio: dal miele (venerdì 1 novembre, ore 16, “L'arte del l'Apicoltura” con Valentina Ferti dell'Azienda Agricola L'Alveare) al pane (sabato 27 ottobre, ore 16.30, “Il Pane con Lievito Madre” con Stefano Bernardeschi), dai distillati (con l'ormai tradizionale appuntamento “Gli Spiriti del Bosco”, domenica 3 novembre, percorso alla “ricerca di rotte alcoliche dimenticate” sulle tracce della vecchia distilleria granducale del bosco di Berignone che utilizzava le essenze della macchia per dare gusto a liquori e distillati, ma anche venerdì 1 novembre, alle ore 17, con “Esplorare l'arte del liquorista e distillatore” a cura di Salvatore Cammisuli) alla pasticceria tradizionale (“Dolci della tradizione toscana”, domenica 3 novembre alle ore 11.30), oltre ovviamente all'immancabile tartufo ( “Tartufo Bianco: il Re della tavola”, domenica 3 novembre, ore 16.30).. Sempre a proposito di assaggi da non perdere la tappa volterrana di DiVino Etrusco (evento a pagamento in programma dall'1 al 3 novembre nel Foyer del Teatro Persio Flacco), rassegna enoica nata dall’idea di ricostituire tramite il vino il legame tra le dodici città Etrusche anticamente confederate nella Dodecapoli. Le etichette di una selezione di cantine di Volterra, Arezzo, Bolsena, Cerveteri, Chiusi, Cortona, Orvieto, Perugia, Piombino, Tarquinia, Veio e Vulci si riuniranno in un banco d’assaggio e in degustazioni guidate dall'enogastronomo Carlo Zucchetti. In calendario anche trekking urbani alla scoperta di una Volterra quanto mai inedita (domenica 27 ottobre e 3 novembre con “VolterraGusto: Arte e Gusto in cammino”), visite guidate all’anfiteatro romano (sabato 26 e 2 novembre, ore 15 e 16) e la passeggiata “Di vigna in vigna” tra vigneti e vini locali (sabato 2 novembre), oltre ad appuntamenti divenuti autentici must quali l'esibizione del Gruppo storico, sbandieratori e musici Città di Volterra (venerdì 1 novembre, ore 15), il pittoresco Palio dei caci volterrani in collaborazione con il Consiglio dei Priori e delle Contrade (domenica 27 ottobre, ore 15, partenza da Via Franceschini), la battuta di caccia al tartufo in compagnia dei tartufai e dei loro segugi (domenica 27 ottobre e 3 novembre, ritrovo alle ore 9 presso la Tartufaia di San Quirico).. Per i piccoli amici della Rassegna spazio all'intrattenimento bimbi in Piazza dei Priori con “Aspettando Haloween” (domenica 27 ottobre, dalle ore 16 alle ore 18.30) e “Animazione in Piazza” (domenica 3 novembre, dalle ore 16 alle ore 18.30). Fra i momenti più attesi della rassegna la consegna del premio Jarro (domenica 3 novembre, ore 17), destinato ogni anno a chi si sia distinto nell'opera di divulgazione della cultura della buona tavola: la cerimonia di premiazione avverrà come da tradizione alla presenza del Sindaco e degli organizzatori della rassegna nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori. A ritirare il premio NONNA SILVI, al secolo Silvana Bini, un vero fenomeno mediatico nelle vesti di star social e food influencer di fama internazionale: vulcanica ottantatreenne di Montespertoli, Nonna Silvi grazie al “lancio social” da parte del nipote Gabriele ha saputo conquistare un pubblico vastissimo, condividendo passo dopo passo le ricette della tradizione fiorentina e i grandi classici della cucina italiana. A farne la fortuna, oltre al suo talento in cucina, i modi di fare schietti e vivaci, che l’hanno fatta amare da oltre 3 milioni di followers su Instagram e 1,7 milioni su TikTok. Fra gli ultimi “riconoscimenti” ricevuti a testimonianza della risonanza mondiale di questo fenomeno tutto toscano l'invito da parte dell'Emiro del Qatar, che ha voluto Nonna Silvi alla sua corte per cucinare il classico ragù toscano.

Nel ricco programma di Volterragusto spazio anche a incontri letterari, con le presentazione del libro “C'era Volterra” alla presenza dell'autore Giuliano Masi (sabato 26 ottobre, ore 18,15), mostre e rosa estrusco– mercatino della creatività femminile a cura dell’Associazione di promozione sociale “Pane di Luna” in calendario domenica 3 novembre lungo Via Gramsci, con lavorazioni sul posto e racconti di come ogni espositrice ha attinto dai saperi femminili tradizionali per creare oggetti esteticamente attraenti. Questo e molto altro ancora da vivere nei due fine settimana di Volterragusto: un programma da scoprire sul sito della manifestazione che, come da tradizione, offrirà tanti motivi per trascorrere giornate di gusto e relax in uno degli angoli più suggestivi della regione.