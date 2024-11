"Di un’altra voce sarà la paura" di Yuleisy Cruz Lezcano sarà presentato a Pisa

Pisa, 1 novembre 2024 - "Di un’altra voce sarà la paura" è il titolo della raccolta della poetessa Yuleisy Cruz Lezcano, edito quest’anno da Leonida edizioni, che verrà presentato sabato 9 novembre, presso la libreria Erasmus di Pisa alle 17,30. La raccolta racchiude storie attuali e vere di donne vittime di violenza presenti nella cronaca, narrate in chiave poetica. Sono poesie pensate per dare voce alle donne e dove si è evidenziato quanto sia straziante subire violenza, da persone sconosciute o familiari, e quanto cambi totalmente la vita di queste donne. L’incontro diventa un’occasione di sensibilizzazione verso il fenomeno della violenza sulle donne: purtroppo non se ne parla abbastanza, nella modalità giusta, che è quella di supporto e di aiuto, soprattutto psicologico senza pregiudizi o colpevolizzazione. Si parlerà di educazione all’affettività e all’empatia, con idee e spunti per prevenire la violenza di genere con coinvolgimento del pubblico. Alla presentazione prenderanno parte oltre all’autrice Yuleisy Cruz Lezcano, la poeta Nadia Chiaverini e l’avvocato Stefania Mezzetti. Il dialogo sarà intervallato dalla lettura di alcune poesie presenti nel libro. Il libro è stato proposto al Premio Strega poesie 2024, e presentato al Salone del libro di Torino. Alla TV di Stato della Repubblica di San Marino, in una intervista online a Radio Pop Napoli, a Radio Nord Borealis, in presenza a Tele Granducato della Toscana; nel programma televisivo Street Talk di Andrea Villani e al Festival del Borgo antico di Bisceglie ed al Castello di Barletta. Ha ricevuto recensioni sul Corriere Romagna, sul giornale La nuova Ferrara e altre testate giornalistiche; ne hanno parlato in alcune stazioni radio e in diversi blogs e il giornale letterario del Premio Nabokov gli ha dedicato una recensione dettagliata. Il libro è stato presentato anche all’Ambasciata cubana a Roma nel settembre scorso. Yuleisy Cruz Lezcano nata a Cuba, vive a Marzabotto, Bologna., Laureata in scienze biologiche, con laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetricia, presso l’Università di Bologna, lavora nella sanità pubblica. Ha pubblicato numerosi libri a seguito di riconoscimenti e premi in concorsi. Collabora con blog letterari come redattrice (Circolo Letterario Vento Adriatico, Alessandria Today) e con il giornale letterario del Premio Nabokov. È membro onorario del Festival Internazionale di Tozeur, Tunisia. È giurato del premio internazionale itinerante di Madrid (spagna) promosso dal festival “La Estación del arte” che ha lo scopo di promuovere la letteratura ispanica in Italia.