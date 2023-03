Il 2024 sta arrivando. Capodanno Pisano fra cortei, cerimonie e una grande storia

Il corteo del gioco del Ponte sfilerà per le vie del centro sia sabato che domenica

Pisa, 21 marzo 2023 - Quando Pisa contava il tempo da sola la città stabilì che il nuovo anno si aprisse in primavera. Il 25 marzo è un giorno romantico: è il dì dell’Annunciazione della Vergine, è l’omaggio ad un rinnovato sole che desta la natura. Lo Stile Pisano è dolce come la curva dell’Arno alla chiesa della Spina quando il tramonto cala sul Ponte di Mezzo. A distanza di secoli Pisa ricorda il suo calendario e le proprie tradizioni festeggiando il Capodanno. Tre giorni di eventi dove storia e approfondimenti tessono un filo fra passato e presente.

La festa di passaggio all’anno 2024 avrà inizio venerdì alle 10. Nei locali dell’ex anagrafe di Palazzo Gambacorti vi sarà l’inaugurazione della mostra delle "Statuine del gioco del Ponte" a cura dei Balestrieri di Porta San Marco. Sarà possibile visitare la mostra fino a domenica dalle 10 alle 19. Nel pomeriggio doppio appuntamento. Alle 17 il circolo culturale "Rustichello" organizza una visita guidata a San Sisto in Cortevecchia a cura della professoressa Lucia Casarosa dal titolo: "La Chiesa della Repubblica Pisana tra storia e arte". I posti sono limitati per prenotazioni chiamare: 335.6831681. Mentre, alle 17,30, nella sala delle Baleari a palazzo Gambacorti, Pierluigi Nieri – direttore del Museo di San Matteo – parlerà delle "Monete di Pisa tra Medioevo ed Età moderna". Particolarmente suggestiva l’iniziativa dopo cena. Le mura di Pisa saranno aperte dalle 21 per una passeggiata dalla torre piezometrica a Piazza dei Miracoli. A pagamento l’iniziativa "Mura di Pisa Night Experience": un tour cinematografico notturno che, attraverso proiezioni ed audio permetterà di rivivere la storia della città dall’epoca romana alle glorie medievali fino alla rivoluzione industriale ai giorni nostri.

Sabato la giornata clou. Alle ore 11 scatterà il corteo storico della Rappresentanza pisana che sfilerà dal Palazzo comunale alla Cattedrale per la cerimonia del raggio di sole. Alle 11.30 la cerimonia del raggio di sole. Dalle 10 alle 18 al Giardino Scotto il pomeriggio medievale con i gruppi storici di Pisa fra tiro con la balestra, arco, spettacoli e giullari. Sempre al Medioevo è ispirato lo spettacolo "Zoe - Il principio della vita" con attori, trampolieri, musica ed effetti speciali. In questo caso l’appuntamento è in piazza dei Cavalieri alle 21:30.

Alle 21 alla "Cappella Sant’Agata", in via San Paolo, momento di musica mariana "Ab Incarnantione Christi" con apertura straordinaria a cura dell’associazione culturale "Il Mosaico".

Si chiude domenica. Dalle 13 alle 16 sui Lungarni ecco la "Duathlon Sprint Silver Rank delle città Medievali" organizzata da Polisportiva Phisio Sport Lab Asd. Quindi nel pomeriggio alle 17 la sfilata dei cortei di Tramontana e Mezzogiorno nel centro storico. E alle 18, in piazza dei Cavalieri, la presentazione e l’investitura dei Capitani e dei Magistrati del Gioco del Ponte.