Nel marzo delle donne, sabato alla Torre Toscano, protagonista il libro della giornalista Viola Conti

Volterra, 7 marzo 2024 – Auser Volterra ODV con il patrocinio del comune, nell’ottica di promuovere la cultura, presenta sabato 9 marzo alle 17 a Volterra presso la sala Melani della Torre Toscano, con aperitivo offerto ai presenti, il romanzo «Perché amo solo chi fugge? Il dolore è un talento» di Viola Conti, scritto con il contributo della mental coach Sonia Veggiotti e pubblicato da Giovane Holden Edizioni. Sarà una presentazione tutta al femminile, in prossimità della festa della donna, visto che oltre all’autrice cecinese presenteranno il libro la presidente Auser Volterra Roberta Mascagni e la promotrive culturale Margherita Gabbrielli. Il romanzo, in parte autobiografico, affronta il tema attuale della dipendenza affettiva ed ha come protagonista Celeste, una giornalista quarantenne che rivela, coinvolgendo e divertendo il lettore con linguaggio moderno e simpatica ironia, le sue intime riflessioni e confessioni in merito ad una tormentata relazione amorosa nella quale molte donne possono rispecchiarsi e che diventa lo strumento per un’indagine psicologica, con il rassicurante messaggio finale che è sempre possibile uscire dal dolore.