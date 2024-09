Volterra, record di visitatori per la mostra 'Banksy. Realismo Capitalista'

Volterra (Pisa), 19 settembre 2024 - Oltre 50mila visitatori alla mostra su Banksy, visibile tutti i giorni fino al 3 novembre nel Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena. Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, prodotta da Opera Laboratori e curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani l’esposizione raccoglie oltre centro opere dello street artist britannico. Cinquantamila visitatori dal 18 marzo al 18 settembre per 'Banksy. Realismo Capitalista', la mostra che a Volterra vede protagonista le opere dello street artist britannico noto per il suo stile sarcastico e beffardo. Circa cento tra serigrafie, video, stampe e sculture raccontano nel Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena il mondo di Banksy, non soltanto legato ai suoi lavori in strada, ma anche alla produzione forse meno conosciuta, quella realizzata in studio. Fino al 3 novembre sarà possibile visitare tutti i giorni fino alle ore 18 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura) l’esposizione promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, prodotta da Opera Laboratori e curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani.

La mostra Banksy. Realismo Capitalista è esito di un progetto scientifico, critico ed interpretativo indipendente, ideato, curato e finanziato fuori dalla sfera d’influenza dell’artista. Il progetto espositivo, testi e immagini del catalogo prodotto da Sillabe, ogni opera, documento o materiale presente in mostra sono stati supervisionati, verificati per accuratezza e autenticità e approvati per conto di Banksy da Pest Control Office ltd, ufficio che gestisce le pratiche burocratiche per Banksy, l'unico punto di contatto per l'artista. Tra le opere più famose, senz’altro, Bomb Love del 2003, accolta dal pubblico con il nome di Bomb Hugger quando apparve nella zona est di Londra e poi a Brighton. Girl with Balloon, serigrafia su carta del 2004-05, forse l’immagine più popolare dell’artista che nel 2017 è stata votata in un sondaggio come l’opera più amata dai britannici. Love is in the Air, un lavoro su carta che riproduce su fondo rosso lo stencil apparso per la prima volta nel 2003 a Gerusalemme, raffigurante un giovane che lancia un mazzo di fiori. Quello strutturato dai due curatori, prodotto e allestito da Opera Laboratori, è un percorso multidisciplinare che attraverso due porte d’ingresso - rappresentate dalla cultura punk e dalla street art - cerca di sviscerare il fenomeno Banksy a 360 gradi senza dimenticare altri artisti che interagiscono con lui come: Kaws, Shepard Fairey, Blu, Invader, Ben Eine, JR e Damien Hirst. Per facilitare l’ingresso in questo mondo è stata prevista sia un’audioguida che, inclusa nel prezzo del biglietto, accompagnerà i visitatori, sia delle visite guidate. I prossimi appuntamenti per i tour con guida (al costo di 5 euro oltre il prezzo del biglietto) saranno per: martedì 8 ottobre e martedì 22 ottobre alle 11.

La mostra fa parte del percorso espositivo ‘Anima di Volterra’. Un unico itinerario con audioguida gratuita per scoprire Piazza San Giovanni, il Duomo, il Battistero e l’Antico Ospedale-Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena.