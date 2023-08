Entra nel vivo l’estate delle sagre. Gli appuntamenti fino a Ferragosto

Pisa, 6 agosto 2023 – Un ricco carnet di appuntamenti scalda le sere dell’estate nell’area pisana dove tra sagre e feste paesane ogni occasione è buona per far festa. Il nostro viaggio ideale (e davvero a chilometro zero) tra gli appuntamenti da non perdere passa d anzitutto da Calci dove entra nel vivo, per concludersi domani sera la fiera di Sant’Ermolao, con il mercato tra via Roma e via Brogiotti, il luna-park in piazzale Armani, lo street food in piazza della Propositura e la mostra-mercato di artigianato Mestierado, ai giardini Pertini, con laboratori per i bambini a partire dalle 18. Oggi la tombola e la Premiata Filarmonica “G. Verdi” di Calci, che diretta dal maestro Lorenzo Bocci proporrà quest’anno le divertenti musiche dei film di Bud Spencer e Terence Hill. con tanto di sorpresa sul palco, preannunciata e non svelata da Pellegrini. Domani, infine, ci sarà parecchio da ballare in piazza con le musiche anni ‘70, ‘80 e ‘90 proposte da Dj Steve Martin alla consolle.

A Zambra si conclude stasera con il tombolone finale la Sagra de Be’ mi’ tempi con possibilità di cenare tra brace e pizzeria, musica dal vivo e bar aperto fino a notte inoltrata, negli spazi all’aperto del Circolo Arci della frazione cascinese. Poi dal prossimo fine settimana toccherà alla Fiera di San Casciano che rallegrerà la piana cascinese da venerdì 11 a martedì 15 agosto.

A Campo, frazione di San Giuliano Terme, invece è appena iniziato uno degli appuntamenti classici dell’agosto del Lungomonte, la Sagra degli Schiaffoni, giunta quest’anno alla sua ventisettesima edizione, e che va avanti fino alla sera di Ferragosto, con in primo piano , appunto gli “schiaffoni“ la speciale pasta fatta a mano e cucinat in tutte le salse dalle sapienti mani delle cuoche del paese. Nel menù non mancheranno comunque altre ghiottonerie come carne alla griglia, frittura di pesce e zuppa campigiana. Dulcis in fundo, ci saranno anche i frati, le tipiche ciambelle dolci. Epoi intrattenimento, balli, giochi per i bambini e c’è anc he la possibilità di accorciare la fila per cenare, prenotando on line, sul sito sagradeglischiaffoni.it.

A Uliveto Terme , nello spazio sagre del campo sportivo Giulianio Taccola è invece in corso la Festa del pesce e dello Sport, giunta quest’anno alla sua quarantaduesima edizione. Gli stand gastronomici aperti dalle 19 con piatti tipici, tulle le sere fino al 20 agosto, propongono specialità di pesce e non solo, serviti da volontari ulivetesi che da oltre quarant’anni rendono questa festa un appuntamento immancabile nel programma estivo.