Tirrenia, torna al Bagno degli Americani la spiaggiata di Ferragosto

Pisa, 13 agosto – Torna al Bagno degli Americani la spiaggiata di Ferragosto, prevista per lunedì 14 agosto, una serata con molte iniziative, all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento con cinema, buona cucina, musica e Dj Set. CINEMA – Come già avviene abitualmente in questa lunga estate, anche alla vigilia di Ferragosto ci sarà spazio per le proiezioni dedicate ai bambini, sempre in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica. Alle ore 21.15, sotto l’hangar, sarà proiettato il film Disney “La Carica dei 101”. Durante la serata sarà operativo anche il bar sotto l’hangar con frutta fresca ed i soliti buonissimi cocktail. MUSICA - Dalle ore 22.30, spazio alla musica con il concerto del gruppo “The Shocks!” quartetto pisano specializzato in “rock and roll” anni sessanta, che rinnova l’ormai collaudata presenza al Bagno degli Americani. Riccardo Pratesi sarà, come al solito, la voce e la chitarra ritmica, accompagnato da Riccardo Alderigi alla chitarra solista e cori, Piergiorgio Spezia al basso e Daniele Buffoni alla batteria. Dalle ore 00.30 spazio al divertimento dj set a cura di Valerio Gigo Sereni. CUCINA - Non mancherà il buon cibo, con la cena al ristorante dello stabilimento balneare, come sempre aperto e operativo, che proporrà primi e secondi di mare, frittura di pesce, panini, hamburger e patatine fritte. “Per noi come gruppo è ormai un appuntamento fisso e siamo molto felici di tornare al BAM. La serata della spiaggiata è per noi la serata più divertente e più bella. Non vediamo l'ora che arrivi”, ha detto Riccardo Pratesi, voce del gruppo “The Shocks”. “La spiaggiata di Ferragosto è ormai diventato appuntamento fisso del nostro stabilimento. Per quest’anno abbiamo preparato un programma che accontenta un po’ tutti i palati. Dai più grandi fino ai bambini, che potranno godersi, anche alla vigilia di Ferragosto, la proiezione sotto l’hangar. Abbiamo rinnovato l’appuntamento con i “The Shocks!”, che anche quest’anno saranno con noi e infine il Dj ci accompagnerà oltre la mezzanotte con la musica per i più giovani”, hanno detto i gestori Davide Bani e Alberto Gabbrielli. Per maggiori informazioni, è possibile chiamare il numero 342.3513884.